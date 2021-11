Wunder oficjalnie poza G2. Transfer do Fnatic coraz bliżej?

Wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej dołączenia Wundera do największego nemezis G2 Esports w League of Legends, Fnatic. Hansen od czwartku nie jest już kolegą Marcina "Jankosa" Jankowskiego z drużyny, co oznacza, że ktoś musiał go wykupić. Dotychczasowe doniesienia informowały jedynie o zainteresowaniu ze strony Fnatic, wszystko wydaje się więc przesądzone.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Wunder po czterech latach odchodzi z G2

Sam Wunder spędził w G2 ostatnie cztery lata. W tym czasie kilkakrotnie sięgał po mistrzostwo League of Legends European Championship, a także był częścią międzynarodowych sukcesów zespołu. W 2019 roku zdobył on Mid-Season Invitational, pokonując na swojej drodze m.in. SK Telecom T1 oraz Team Liquid. W tym samym roku G2 było o włos od Pucharu Przywoływacza, lecz w finale Worldsów poległo z FunPlus Phoenix.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ten rok nie był jednak pasmem sukcesów dla Wundera i spółki, tak jak poprzednie trzy. Ekipa ściągnęła Martina "Rekklesa" Larssona, tworząc najprawdopodobniej najbardziej wypełnioną gwiazdami drużynę w historii Europy. Samuraje nie zdołali jednak sięgnąć po mistrzostwo Europy, które dwukrotnie zdobyli MAD Lions. Nie udało im się także zakwalifikować na mistrzostwa świata.

"Jankos" zdradził przyszłość kolegi z drużyny? Kolejna wpadka Polaka na streamie

Broken Blade domniemanym zastępcą Duńczyka

Zmiany były więc kwestią czasu. Według przecieków organizacja znalazła już zastępstwo za Wundera w osobie Sergena "Broken Blade'a" Çelika. Na potwierdzenie jego angażu musimy jeszcze jednak odrobinę poczekać.

Dwie twarze Anonymo. Polacy o krok bliżej ESL Pro League