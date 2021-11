Patch wprowadzi nowego agenta w VALORANCIE. Co potrafi Chamber?

Riot Games nadal bardzo opiekuje się VALORANTEM. Gra ma już 1,5 roku, ale nadal jest na bieżąco aktualizowana i urozmaicana. W listopadzie pojawiła się w niej nowa postać – Chamber.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Kim jest Chamber?

Najważniejszym i najciekawszym punktem patcha 3.10. jest zdecydowanie nowy agent. To Chamber, który należy do klasy Strażników. Oznacza to, że jego głównym zadaniem będzie obrona strategicznych punktów na mapach. Jaka jest jego historia? To francuski projektant broni, którego wygląd nie przypomina żadnego z dotychczasowych agentów. Można powiedzieć, że jest nad wyraz współczesny na tle innych postaci.

Jakie zaś są jego umiejętności? Jedną z nich jest pułapka, która skanuje otoczenie w celu poszukiwania wrogów. Jeśli jakiś znajdzie się w zasięgu, to po czasie zostanie spowolniony. Efekt podobny do zagrania Sage, tyle że mniej widoczny i działający dopiero po czasie.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

To nie wszystko. Chamber posiada jeszcze umiejętność „Łowca Głów", który zapewnia mu ciężki pistolet i jest opcją zapasową na podreperowanie budżetu. Ponadto w swojej talii posiada umiejętność „Randez-vous", dzięki której ustawia dwa teleporty na mapie. By je aktywować, musi być w zasięgu.

Pozostaje również umiejętność specjalna – „Tour de Force". Chamber za jego pomocą może przywołać broń snajperską, która zabija jednym pociskiem. Ponadto gdy już zlikwidujemy rywala, w miejscu jego eliminacji pojawi się obszar podobny do tego z pierwszej opisanej umiejętności agenta.

Co wprowadza patch?

Twórcy nie zdecydowali się na drastyczne zmiany w grze. Wprowadzono zaś kilka aktualizacji w trybie rankingowym. Zmiany są dosyć skomplikowane i wpłyną np. na czas oczekiwania na mecz. Producenci walczą w ten sposób ze smurfami. Co ciekawe usunięto opcję czteroosobowych kolejek – po to, aby nie skazywać piątego gracza solowego na „gorsze wrażenia z gry".

Pełen opis zmian znajduje się na stronie VALORANTA.

Zmiany w Ninjas in Pyjamas? Do zespołu ma dołączyć kolejny Duńczyk