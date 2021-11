WePlay zażartował ze zmian na Dust2. To zmienia wszystko

Zmiany na Duście 2 odbiły się szerokim echem wśród społeczności CS:GO. Przede wszystkim ograniczono widoczność w środkowej części mapy, co zabawnie i kreatywnie skomentowali organizatorzy WePlay.

Pomysłowa animacja

O co dokładnie chodzi? O animację, która pojawiła się podczas jednego z meczów finałów WePlay Academy League Season 2 odbywających się w Kijowie. Widzowie spotkania MOUZ – NAVI Junior mogli zobaczyć animację nawiązującą do mapy, na którym odbywał się pojedynek – Dust 2.

Organizatorzy przygotowali nagranie, w którym widzimy antyterrorystę trollującego swoich przeciwników. Bohater zrzuca bowiem kwadrat na mapę, który blokuje widzenie rywalom, dzięki czemu sprawnie może przejść na drugą stronę drzwi. Animacja rozbawiła nawet komentatorów spotkania.

WePlay podczas turnieju zaprezentował również wiele innych, świeżych rozwiązań przeprowadzenia transmisji. Mimo że był to tylko turniej dla akademii, to przyciągnął on sporą uwagę kibiców właśnie dzięki nowatorskiemu podejściu do organizacji i przedstawienia rozgrywek.

Ściana zmieniająca wieloletnią historię

Dla graczy CS:GO zmiana na Duście2 miała ogromne znaczenie. Wprowadzenie ściany zablokowało możliwość pojedynków snajperskich tuż po starcie rundy na tak zwanym „midzie", czyli środku mapy. Wcześniej było to miejsce, gdzie terroryści w szybki sposób mogli wyeliminować przeciwnika.

Pojedynki można było oglądać wielokrotnie na każdym meczu rozegranym właśnie na Duście2. Spojrzenie przez szparę między drzwiami było wręcz standardową procedurą dla zespołu atakującego. Antyterroryści zaś zawsze drżeli, gdy musieli przebiec przez środek mapy, bo mogli zostać nieszczęśliwie zdjęci. Poprzez dodanie ściany na mapie zmieniono nie tylko wygląd lokalizacji, ale również przebieg rozgrywanych spotkań.

