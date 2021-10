Rewolucja w drużynie Polaka. Ponad połowa graczy wystawiona na sprzedaż

G2 Esports 2021 rok nie zalicza do udanych. Europejski skład miał podbić w tym roku mistrzostwa świata, dodając do swoich szeregów Martina "Rekkles" Larssona. Hitowy transfer jednak nie pomógł, a teraz właściciel organizacji ogłosił gruntowne przemeblowanie drużyny.

Gwiazdy na wylocie

O transferach "z" G2 Esports mówiło się od tygodni, teraz ocelote jedynie potwierdził wszystkie plotki. Przede wszystkim zespół opuści Rekkles. Szwed dołączył do niemieckiego giganta rok temu. Oczekiwania wobec niego były ogromne – miał być brakującym elementem hegemona w Europie, który jednak nie mógł wygrać mistrzostwa świata. Niestety transfer 25-latka wyciągniętego od odwiecznego wroga – Fnatic – okazał się niewypałem. Tym samym romans Larssona z G2 Esports kończy się po niecałych 12 miesiącach.

Drużynę opuści kilku innych zawodników. Mowa o Martinie „Wunder" Hansenie i Mihaelu „Mikyx" Mehle. Pierwszy z nich był obok Jankosa najdłużej w zespole – dołączył do niego w 2017 roku. Mikyx zaś był związany z G2 od 2018 roku. Razem z niemiecką organizacją dominowali przez kilka sezonów europejskie rozgrywki, a także dotarli do finału Worlds 2019.

Cała trójka trafi na ławkę rezerwowych, a w konsekwencji na listę transferową. Oprócz graczy organizację opuszczą również inni pracownicy – to Fabian "GrabbZ" Lohmann – trener będący z G2 od 2017 roku, a także Sng "Nelson" Yi-Wei – strategiczny trener, który rozstanie się z Samurajami po zaledwie pięciu miesiącach współpracy. W głównym składzie pozostanie jedynie Marcin "Jankos" Jankowski i Rasmus "Caps" Winther.

Mistrzostwo świata nadal celem G2

Ocelote w nagraniu informuje jakie zmiany przejdzie G2 w najbliższym czasie. Jednocześnie podaje powody takich decyzji. Te raczej są oczywiste. – 2021 rok nie był dla nas dobry. Zmieniamy skład, bo chcemy wygrać Worldsy. To był zawsze nasz cel, wszystko, co robimy ma nas zaprowadzić do wygrania mistrzostw świata. Mimo to decyzja o zmianach była trudna, spędziliśmy wiele godzin, by ją podjąć – tłumaczy ocelote.

Rodriguez nie ukrywa, że były to trudne tygodnie dla całej organizacji. – Kochamy każdego z nich, praca z nimi była wspaniała, nie tylko pod względem samej rozgrywki. Jestem dumny z tego, że mogliśmy być w jednej drużynie. Przeżyliśmy piękne chwile – niszczyliśmy europejski region przez kilka sezonów, zajęliśmy drugie miejsce na Worlds 2019. Pracujemy nad 2022 rokiem, będziecie podekscytowani tym, co przygotujemy. Wygranie Worldsów to nadal nasz cel – podsumowuje Hiszpan.

Twórca G2 przedstawił również sytuację Rekklesa. – Przyszedł do nas w 2020 roku, dał z siebie wszystko. Trenował bardzo dużo, stworzył dla nas i naszych partnerów masę kontentu. Był naprawdę świetnym współpracownikiem. Pozostali, którzy opuszczają drużynę również. Mam nadzieję, że kibice G2 należycie im podziękują za pracę, którą wykonali przez ostatnie lata – zakończył ocelote.

