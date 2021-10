Ta gra ma w Polsce wielkie tradycje. Kreujemy gwiazdy i łamiemy stereotypy

Polska na światowej mapie esportowej wypada nie najgorzej. Gracze i drużyny znad Wisły na przestrzeni ostatnich parunastu lat sięgali po trofea w Counter-Strike’u, League of Legends czy Docie 2. Nasz kraj posiada także świetnie rozwinięte rozgrywki organizacje. Jeżeli jednak mielibyśmy postawić sobie pytanie „która gra jest tą z największymi tradycjami w Polsce?", odpowiedź nasuwa się sama - Counter Strike.

Najbardziej znani polscy esportowcy to gracze Counter-Strike’a

Jednym z głównych powodów jest m.in. renoma polskich osobistości wywodzących się z CS-a. Kiedy w środowisku esportowym rzucimy pseudonim Jarosława "pashyBicepsa" Jarząbkowskiego, czy Filipa "NEO" Kubskiego, te od razu zostaną przez wszystkich rozpoznane. Jeśli za to zapytamy o najbardziej ikoniczne osobistości z Polski, wspomniane nazwiska najprawdopodobniej jako pierwsze zostaną wymienione.

W historii Counter-Strike’a zapisało się wiele legend, a znaczna część z nich to Polacy. Zawodnicy znad Wisły byli obecni podczas pierwszych kroków stawianych przez CS-ową scenę, podbijając pierwsze, półprofesjonalne turnieje. Kiedy ta zaczęła przenosić się na największe światowe areny, zawodnicy znad Wisły również byli na nich obecni, dumnie reprezentując biało-czerwone barwy w największych miastach na świecie. NEO i pasha to zaledwie część sterty nazwisk, którymi możemy się szczycić.

Polscy profesjonaliści CS-a przecierają szlaki

Jak powszechnie wiadomo, kariera esportowca nie trwa wiecznie. Polacy udowadniają jednak, że istnieje życie po karierze profesjonalnego gracza i może ono obrać parę różnych kierunków. Wystarczy spojrzeć na Jarząbkowskiego, o którym od jakiegoś czasu mówi się w kontekście występu na Fame MMA. Sam pasha to zresztą przykład inteligentnego dbania o swoje zdrowie i sylwetkę, który niezwykle przyczynił się do przełamania stereotypowego wizerunku gracza w skali światowej.

Dobrych przykładów udanego budowania życia po zakończeniu kariery jest kilka. Jakub "kuben" Gurczyński i Mariusz "Loord" Cybulski zostali trenerami i szlifują kolejne pokolenie polskich zawodników. NEO i Wiktor "TaZ" Wojtas, pomimo tego, że nadal grają, to robią to jako reprezentanci własnej organizacji - HONORIS. Kiedy finalnie zawieszą w przyszłości myszkę na kołek, droga do działania za kulisami sceny będzie krótka.

Polskie organizacje również jednymi z najbardziej znanych na świecie

A skoro już o organizacjach mowa, to trudno się nad nimi nie pochylić. O sile i jakości danego tytułu w Polsce świadczy przecież też liczba czołowych i powszechnie uznanych drużyn znad Wisły. Na naszym podwórku znajdziemy ich mnóśtwo. Większość z nich słynie z dywizji CS:GO i to właśnie na nich skupiają swoje działania. Poza HONORIS warto tu wspomnieć o Anonymo Esports, x-kom AGO, Illuminar Gaming czy Wiślę All iN! Games Kraków, czyli esportowej sekcji krakowskiego klubu piłkarskiego.

Zarówno zawodnicy, jak i drużyny mogą rozwijać się dzięki świetnie zorganizowanej i działającej scenie

Nie może jednak być silnej sceny, zawodników i zespołów, jeżeli w kraju nie ma silnych rozgrywek i organizatorów, które je zapewnią. Tutaj również mamy się czym chwalić, wszak posiadamy jedną z najstarszych i najbardziej uznanych lig na świecie. Od 2009 roku fani polskiego CS-a mogą śledzić ESL Mistrzostwa Polski, nad którymi jak nazwa wskazuje pieczę trzyma ESL Polska.

Zmagania od początku wyłaniają najlepsze formacje w kraju, które swoją siłę udowadniają także za jego granicami, w międzynarodowych turniejach. Kiedy trofeum piątego sezonu trafiało w ręce ESC Gaming, w skład którego wchodził wówczas m.in. pasha czy NEO, ten triumfował także na 7 edycji Intel Extreme Masters w Katowicach, czy na StarLadder StarSeries IV. Za to podczas ósmego sezonu zmagań najlepsze okazało się polskie Virtus.pro, które parę miesięcy wcześniej zdobyło Majora w CS:GO w ramach EMS One Katowice 2014. Mowa o tym samym VP, które przez kolejne parę lat tworzyło czołówkę światowej sceny i triumfowało w Las Vegas, Dubaju, Nowym Jorku i nie tylko. ESL Mistrzostwa Polski to po prostu miejsce, w którym od lat możemy oglądać czołowe polskie zespoły.

ESL Mistrzostwa Polski autostradą do największych turniejów na świecie

Dzisiaj droga do chwały dla najlepszych drużyn w ESL Mistrzostwach Polski jest jeszcze łatwiejsza, jako że organizatorzy starają się konstruować jak najlepszy ekosystem dla profesjonalnych graczy. Spójrzmy dla przykładu na obecny, 23 sezon rozgrywek. Ich zwycięzca nie tylko dostanie zaproszenie do ESL Pro League Conference Season 15, gdzie zmierzy się z najlepszymi ekipami w zmaganiach spod szyldu ESL z innych regionalnych rozgrywek. Weźmie on także udział w jednej z największych imprez esportowych na świecie - IEM Katowice 2022.

IEM Katowice to nie tylko duży turniej, a także niepowtarzalna atmosfera

Ta swoją drogą ma odbyć się z udziałem publiczności, którą też się możemy chwalić. Kiedy włączycie sobie powtórkę finałów z katowickiego Spodka z udziałem publiczności, zobaczycie, do czego zdolny jest esport. Wystarczy zresztą zapytać jednego z entuzjastów CS-a czy esportu o to, w którym miejscu zbierają się najlepsze tłumy. Jedną z pierwszych odpowiedzi zawsze będzie "Spodek", albo "Katowice".

Ogrom organizacji prezentujących wysoki poziom, prestiżowe rozgrywki z długoletnią historią, osobistości świecące przykładem na cały świat i jedni z najlepszych kibiców na świecie. To cechy, które definiują Counter-Strike’a w Polsce. Posiadając takie wartości, nie sposób zaprzeczyć, że to właśnie ten tytuł jest najmocniej zakorzeniony w polskim esporcie. A patrząc na jego błyskawiczny rozwój i coraz to odważniejsze kroki do przodu, raczej nieprędko się to zmieni.