ESL Mistrzostwa Polski. Anonymo przebiło balon. Te akcje trzeba zobaczyć! [WIDEO]

ESL Mistrzostwa Polski to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań w CS:GO w Polsce. Zawodnicy poza pokaźną pulą nagród walczą także o awans do jednego z najważniejszych turniejów na świecie. Mowa tutaj o IEM Katowice 2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Anonymo zdominowało w ESL Mistrzostwach Polski

Za nami 6. kolejka rozgrywek, w ramach której mogliśmy oglądać między innymi reprezentantów Anonymo Esports, Ungentium czy Teamu ESCA Gaming. Pierwsza z wymienionych ekip podjęła najgorszą drużynę w lidze, The Lycans, którą zdominowała 16:2 i 16:6. Co ciekawe, w składzie Anonymo pojawił się trener drużyny, Adrian "imd" Pieper, który zaprezentował naprawdę wysoką formę.

O wiele bardziej wyrównane spotkania pokazały dwie pozostałe formacje, które zostały wspomniane. Teraz możecie ponownie przyjrzeć się najlepszym zagraniom z 6. tygodnia ESL Mistrzostw Polski.

Następna kolejka ESL Mistrzostw Polski tuż za rogiem

ESL Mistrzostwa Polski powracają poniedziałkowego wieczoru. Wtedy na serwerze pojawią się m.in. gracze Wisły all iN! Games Kraków. Poza nimi oglądać będziemy mogli także M1 Eden oraz Team ESCA Gaming, które zmierzą się ze sobą we wtorek.

Nowy zawodnik x-kom AGO. Nie było zaskoczenia