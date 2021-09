Imponująca seria drużyny polskiego trenera. Awansowali do dwóch ważnych turniejów

MAD Lions przemeblowało zupełnie skład CS:GO w 2021 roku. Hiszpańska organizacja pożegnała się w końcówce 2020 roku z duńskim składem i zdecydowała się na międzynarodowe zestawienie. Zatrudniono m.in. dwóch Polaków – kubena na stanowisko trenera oraz Filipa „tudsoN" Tudeva.

Pasmo sukcesów

MAD Lions w ostatnim czasie osiąga znakomite wyniki. Drużyna wczoraj awansowała na prestiżowy turniej IEM Fall 2021, dzięki czemu ma szansę na awans do jeszcze ważniejszych rozgrywek – PGL Major Stockholm 2021. Ponadto tydzień temu Lwy zakwalifikowały się na turniej BLAST Premier Showdown, a także bardzo dobrze radzą sobie w lidze ESEA Advanced.

Osiągi zdecydowanie poszły w górę po transferze Johannesa „b0RUP" Borupa. Duńczyk mimo młodego wieku – ma zaledwie 21 lat – jest bardzo doświadczony na arenie międzynarodowej. Wygląda na to, że właśnie tego doświadczenia drużynie dotychczas brakowało. Skład był bowiem zbudowany na młodych, mało znanych zawodnikach, co przynosiło raczej przeciętne skutki. Od transferu b0RUPA reszta graczy jednak zdecydowanie poprawiła swoją grę. Niestety ucierpiał na tym Filip „tudsoN" Tudev. Polak powędrował na ławkę rezerwowych i obecnie gra jedynie na dwóch mapach – Duście i Nuke’u. Jeśli jednak lokacje nie pojawią się podczas spotkania, to Tudev nie podnosi się z ławki.

Niezwyciężeni

Największe wrażenie robi seria zwycięstw, którą mogą się pochwalić gracze MAD Lions. Jeśli weźmiemy pod uwagę mecze w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu to zespół niemalże nie zna słowa porażka. Jak dokładnie wygląda statystyka podopiecznych kubena? Od czerwca rozegrali oni 41 spotkań. Bilans? Kosmiczny – 35 zwycięstw i zaledwie 6 porażek.

Taka passa przełożyła się puchary. Drużyna od czerwca wygrała dwa turnieje – GameGune 23 i Esport Tour Pro Summer 2021. Zagrała również w finale Domination League Season 2. Najważniejsze to jednak awanse na prestiżowe rozgrywki IEM Fall 2021 i BLAST Premier Showdown, gdzie Lwy zagrają z najlepszymi zespołami świata. Ponadto aktualnie znajdują się na 39. miejscu na świecie według rankingu drużyn HLTV.

