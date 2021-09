Kibice wracają na trybuny legendarnego turnieju. Katowicki Spodek znów ożyje

ESL ogłosił dzisiaj kalendarz ESL Pro Tour na końcówkę 2021, cały 2022 oraz początek 2023 roku. W harmonogramie znalazło się miejsce na dwa wydarzenia w Polsce – mowa oczywiście o IEM-ie w Katowicach. Zbliżający się czempionat, który odbędzie się w lutym 2022 roku, będzie gościł publiczność.

Publiczność ponownie na trybunach

IEM Katowice to zdecydowanie największa esportowa impreza w Polsce, a także jedna z najpopularniejszych na świecie. Co roku katowicki Spodek oraz sąsiadujące Międzynarodowe Centrum Kongresowe odwiedzało dziesiątki tysięcy ludzi. Arena główna podczas finałów zawsze pękała w szwach, goszcząc najzagorzalszych kibiców esportu. Niestety przez pandemię COVID-19 oraz towarzyszące jej lockdowny, wydarzenie przez dwie ostatnie edycje było zamknięte dla publiczności.

Szczególne kontrowersje wzbudziła edycja z 2020 roku, która miała miejsce na przełomie lutego i marca. Wówczas w Polsce nie obowiązywały jeszcze żadne restrykcje związane z ograniczeniem transmisji koronawirusa. Mimo to wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego zdecydował się podjąć decyzję o zamknięciu imprezy dla publiczności. Ta odbyła się zgodnie z planem, ale za zamkniętymi drzwiami, przy pustych trybunach. W 2021 roku zaś turniej odbył się online. W 2022 roku w końcu wróci do tradycyjnej formy, a Spodek ponownie wypełni się najlepszymi graczami na świecie i co najważniejsze kibicami.

5 milionów dolarów do wygrania

ESL jednocześnie zapowiedział cykl ESL Pro Tour, w którym do wygrania będzie aż 5 milionów dolarów. Do cyklu należą takie turnieje jak IEM Katowice, IEM Winter 2021, ESL Pro League, IEM 2022 rozgrywany w USA, IEM Cologne i IEM China. W samym 2022 roku ESL zorganizuje łącznie ponad 25 turniejów. Pełna rozpiska znajduje się na poniższej grafice:

Harmonogram wydarzeń ESL na 2022 rok. fot. ESL

Co ważne, ESL rozważa również organizację IEM Rio Majora wraz z Valve. Impreza w Brazylii miałaby odbyć się w 2022 roku. Byłaby to rekompensata za 2020 rok, kiedy to turniej został anulowany przez pandemię koronawirusa. Byłby to również pierwszy raz, kiedy to w Ameryce Południowej zostałby zorganizowany Major CS:GO.

