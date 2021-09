Wielki sukces Polaków! Zagrają w play-offach ważnego turnieju

Masters Berlin to jeden z najważniejszych turniejów roku w VALORANCIE. Jest to finał trzeciego cyklu Valorant Champions Tour, który stanowi przepustkę do mistrzostw świata, które odbędą się w grudniu. W rozgrywkach bierze udział Acend, którego barwy reprezentuje dwóch Polaków.

Thriller do ostatniej chwili

Decydujące spotkanie fazy grupowej nie rozpoczęło się po myśli Acend. Europejski zespół był wyraźnie słabszy na mapie przeciwnika – Ascent – na której poległ wynikiem 6:13. SuperMassive Blaze grał bezbłędnie, zwłaszcza w obronie, kiedy to stracił zaledwie jeden punkt na siedem możliwych.

Rywalizacja tym samym przeniosła się na Binda. Tutaj o wynik mogliśmy być spokojni – jest to najlepsza mapa Acend, na której posiada współczynnik wygranych wynoszący 83%! Nie inaczej mogło być w czwartkowe popołudnie – Polacy i spółka rozegrali znakomitą pierwszą połowę, zakończoną wynikiem 9:3. Po zmianie stron wystarczyło dopiąć wszelkich formalności, a pojedynek ostatecznie zakończył się wynikiem 13:7. W świetnej formie był Patryk „starxo" Kopczyński, który osiągnął 20 trafień. Lepszy od niego był tylko Mehmet Ya??z "cNed" ?pek.

Nadeszła pora na trzecią, decydującą o losach spotkania mapę. Był to Split, na którym od początku oglądaliśmy wymianę ciosów rodem z desek bokserskiego ringu. Na półmetku spotkania na ekranie widniał remis 6:6. Po zmianie stron to SuperMassive Blaze lepiej wystartował, ale Acend szybko opanował sytuację. Europejski kolektyw zaczął punktować w błyskawicznym tempie i pewnie zmierzać po zwycięstwo. W końcówce spotkania nie obyło się bez nerwowych chwil, ale ostatecznie ekipa Polaków wygrała 13:10. Niekwestionowanym liderem drużyny był tym razem Aleksander „zeek" Zygmunt – 20-latek z 27 fragami i ACS 348 znalazł się na czele tabeli. Całkiem nieźle zagrał również starxo, który zakończył mecz z dorobkiem 18 trafień i ACS na poziomie 218.

Pora na play-offy

Tym samym Acend awansował na wymarzone play-offy Masters Berlin. Polacy i spółka trafili w ćwierćfinale na 100 Thieves – amerykańską ekipę, która wygrała grupę C, tracąc w turnieju zaledwie jedną mapę. Będzie to zarazem pierwszy mecz Acend na zespół z Ameryki Północnej, która uważana jest za najsilniejszy region. Świetny dowód na to, to zestawienie uczestników turnieju, bowiem wszyscy reprezentanci Nowego Kontynentu awansowali do play-offów.

Przed Acend stoi na pewno spore zadanie, dodatkowo zespół Polaków trafił do trudniejszej części drabinki. Jeśli udałoby im się awansować, to w półfinale zagrają z kimś z pary Envy – Sentinels. Ci drudzy to aktualnie najlepsza drużyna na świecie, która w Berlinie broni tytułu wywalczonego kilka miesięcy temu.

Łącznie osiem zespołów stanie dziś do rywalizacji o półfinał turnieju. Gra toczy się o dużą stawkę – zwycięzca turnieju otrzyma aż 225 tysięcy dolarów, oraz miejsce na mistrzostwach świata, które odbędą się w grudniu. Ponadto do wygrania są Circuit Points, które również są potrzebne, by pojechać na światowy czempionat.

Harmonogram dzisiejszych spotkań:

13:00 Vision Strikers – Gambit Esports

16:00 G2 Esports – KRU Esports

19:00 Acend – 100 Thieves

22:00 Envy – Sentinels

Wszystkie mecze są transmitowane na oficjalnym kanale VALORANT na Twitchu, oraz na kanałach Polsat Games.

