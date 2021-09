Wielkie zmiany w CS-owej Lidze Mistrzów. Polska drużyna z przepustką do turnieju?

ESL Pro League to najważniejsza liga CS:GO, która zrzesza najlepsze drużyny na świecie. Dotychczas co sezon występowało w niej 24 drużyny, organizator zdecydował się jednak zaprosić do zabawy 10 zespołów więcej, jednocześnie podnosząc pulę nagród z 750 tysięcy na 850 tysięcy dolarów.

Poszukiwanie odpowiedniego formatu

ESL przyzwyczaił już nas do ciągłego modyfikowania formatu swojego flagowego produktu, czyli Pro League. Ostatnie zmiany wprowadziły jednak względną harmonię w rozgrywkach, przede wszystkim system kwalifikacji stał się bardziej jasnym. Jak widać nie w oczach organizatora, który ponownie przemeblował cały układ otaczający ESL Pro League.

Przede wszystkim zwiększa się lista uczestników z dotychczasowych 24 drużyn na 34. Zmiany zostaną wprowadzone już w najbliższym, 15. sezonie. Uległ zmianie za to system rozgrywek, który się nieco bardziej otworzył na drużyny „z zewnątrz". Dotychczas liga była stosunkowo zamknięta, bo większość slotów wypełniały zespoły partnerskie organizatora. Teraz rotacja ma się zwiększyć.

Nowe harmonogram turnieju

Przede wszystkim powstały zupełnie nowe rozgrywki, które będą towarzyszyć ESL Pro League. Będą nosić nazwę EPL Conference i będą przedsionkiem do turnieju głównego. Kto w nim zagra? ESL wyróżnia trzy ścieżki kwalifikacji:

6 zwycięzców turnieju rangi DreamHack

5-8 drużyn z krajowych mistrzostw (w tym ESL Mistrzostwa Polski)

2 finalistów ESEA Premier (po jednym z regionu Ameryki Północnej i Europy)

Wszyscy uczestnicy EPL Conference będą walczyć o miejsca w fazie grupowej ESL Pro League. Organizator wyróżnił kilka dróg awansu na ten etap:

13 drużyn partnerskich

5 drużyn według rankingu ESL

3 zwycięzcy ESEA Premier (po jednym z regionów Ameryki Północnej, Europy i Oceanii)

3 najlepsze drużyny EPL Conference

Zasady te będą jednak obowiązywać tylko w 15. sezonie, który nazwany jest przejściowym. W przyszłości ESL Pro League będzie złożone z partnerów, 6 najlepszych drużyn EPL Conference oraz najlepszych zespołów rankingu ESL.

Harmonogram wydarzeń

ESL ujawnił również harmonogram najbliższych trzech sezonów. Najbliższy rozpocznie się już 23 listopada od turnieju EPL Conference. Faza grupowa i play-offy będą zaś rozegrane w marcu i kwietniu 2022 roku. Sezony 16. i 17. zaplanowane są na drugą połowę 2022 oraz pierwszą połowę 2023 roku.

Czy jest to szansa dla polskich drużyn?

W ESL Pro League ostatni raz polską drużynę mogliśmy zobaczyć jesienią 2020 roku, kiedy to x-kom AGO dostało się do 12. sezonu. Od tamtej pory w najlepszej lidze świata mogliśmy śledzić jedynie polskich graczy, którzy grali w zagranicznych zespołach. Od 16. sezonu może się do jednak zmienić.

Według zasad, miejsca w EPL Conference będą przyznawane za krajowe czempionaty, m.in. ESL Mistrzostwa Polski. Wygląda na to, że mistrz kraju może otrzymać przepustkę na ten prestiżowy turniej. Ponadto przewidziane są aż dwa miejsca za ESEA Premier, czyli ligę, w której występują trzy polskie drużyny. Obecnie w jednej z grup x-kom AGO i Wisła All in! Games Kraków znajdują się na prowadzeniu i jak najbardziej mogą dotrzeć do finału turnieju. Notabene Jastrzębiom udało się to w poprzednim sezonie, ale 2. miejsce wówczas nie było tak nagradzane, jak to będzie miało miejsce teraz. Istnieje więc spora szansa, że nawet dwa polskie zespoły zawitają co najmniej do fazy Conference.

