Niespodzianka. Dwóch Polaków w finale wielkiego turnieju European Masters

European Masters to drugi, najważniejszy turniej w regionie. W letniej edycji pula nagród wynosi 150 tysięcy dolarów. Do finału dotarły dwie drużyny, w których pracują Polacy – to zawodnik Jakub „Cinkrof" Rokicki i Paweł „delord" Szabla, który jest głównym trenerem Fnatic Rising.

EU Masters oknem wystawowym na świat dla Polaków

Trwająca edycja została zdominowana przez polskich graczy. Na turnieju pojawiły się trzy, krajowe drużyny: PDW, Illuminar Gaming i AGO ROGUE. Ponadto w rozgrywkach wzięło udział wielu rozsianych po Europie Polaków. Łącznie Polska wystawiła najliczniejszą reprezentację w liczbie 25 graczy. To 17% wszystkich uczestników w turnieju i znacząco więcej niż drugie Niemcy („tylko" 14 reprezentantów).

W efekcie w półfinałach turnieju wystąpiło aż siedmiu zawodników znad Wisły, w każdym zespole znajdował się minimum jeden przedstawiciel Polski. Wśród tego grona znalazła się drużyna Karmine Corp, która broniła tytułu wywalczonego w poprzedniej, wiosennej edycji.

Zawodnik kontra trener

Do finału ostatecznie awansowali gracze Karmine Corp, którzy pokonali 3:2 BIG, a także Fnatic Rising, które wygrało również 3:2, ale z Misfits Premier. Odpadnięcie tej ostatniej drużyny najmocniej zmniejszyło populację Polaków w turnieju, bo w barwach francuskiej organizacji występowało aż czterech biało-czerwonych. Taki wynik był także sporą niespodzianką, bo to Misfits stawiano w roli faworyta.

Tym samym w finale obejrzymy pojedynek Karmine Corp z Fnatic Rising. Pierwsi to przedstawiciele francuskiego regionu, a zarazem bronią tytułu na European Masters. W jej barwach występuje Jakub „Cinkrof" Rokicki, który jest Junglerem w drużynie. Fnatic Rising wywodzi się z kolei ze Szwecji i jest akademią głównego składu organizacji – Fnatic. Pod pomarańczową banderą pracuje Paweł „delord" Szabla, który od grudnia 2020 roku jest trenerem drużyny. Jak widać jego praca przynosi rezultaty, bo zespół ostatni raz gościł w finale Masters w 2017 roku.

Kiedy i gdzie będziemy mogli obejrzeć ten pojedynek? Finał turnieju jest zaplanowany na 19 września o godzinie 18:00. Transmisja spotkania odbędzie się na kanale Polsat Games na Twitchu.

