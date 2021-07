Absurdalna walka z oszustami. To nie ma prawa zadziałać! "Nigdy nie oszukuj"

Counter Strike Global Offensive jest najpopularniejszą strzelanką taktyczną na świecie. Każdego dnia setki tysięcy osób wchodzi do gry, żeby bawić się samemu, bądź z kolegami. Jednak istnieje grupa ludzi, dla których zabawą jest psucie rozgrywki innym graczom.

"Nigdy nie oszukuj"

Cheaterzy, czyli inaczej pisząc, oszuści trawią grę Valve. Od czasu, gdy gra stała się darmowa jest ich jeszcze więcej. W jaki sposób można oszukiwać w CS:GO? Oszuści mogą mieć oprogramowanie, które umożliwia widzenie przez ściany czy automatyczne celowanie. Nie trzeba wspominać, że dość mocno psuje to grę. I to nie tylko drużynie przeciwnej. Cheaterzy zabierają też przecież eliminacje swoim kolegom z drużyny.

Valve zamiast poprawić anty-cheat w grze postanowił wydać coś co nazwał "Wytyczne Fair Play CS:GO".

Przetłumaczone Wytyczne Fair Play CS:GO:

Wspólne granie w CS:GO jest najlepsze, gdy wszyscy wchodzą na serwer, mając podobne oczekiwania. Poniżej zasady dla gracze, który chcą grać na oficjalnych serwerach CS:GO.

We wszystkich trybach:

- Nigdy nie oszukuj

- Nigdy nie obrażaj swoich kolegów z drużyny lub przeciwników

- Nigdy nie używaj dodatkowych wspomagaczy (oprogramowania)

W trybie Turniejowym i Skrzydłowym:

- Graj by wygrać*

- Graj cały mecz.

* Oczywiście warto próbować nowych rzeczy, eksperymentować z nowymi strategiami i umiejętnościami, ale gracze nie powinni wchodzić do meczu z zamiarem przegrania lub przeszkadzania kolegom z drużyny.

Wielki biznes dla oszustów

Jakiś czas temu na portalu Reddit, gracz o pseudonimie Reid postanowił przeanalizować cheaterów. Okazało się, że większość z nich można spotkań na mapie de_dust2. Tylko 12% z nich zostało do tej pory zbanowanych, a 90% korzystało z bardzo mocno widocznego spin bota, którego główną funkcjonalnością jest automatyczne celowanie w głowę. Co ciekawe, według Reida 60% oszustów w swojej nazwie ma azjatyckie litery, a 73,5% na zdjęciach profilowych ma ustawione postaci z anime. Najczęściej grają z takimi broniami jak Scout, Deagle czy AWP.

O tym, jak wielki jest to biznes, mogą świadczyć również sumy, który wyszły na jaw przy zatrzymaniu chińskiej grupy tworzącej cheaty do gier online. Okazało się, że jej członkowie zarabiali nawet 10 tysięcy dolarów dziennie dzięki oprogramowaniu sprzedawanym w modelu subskrypcyjnym. Łącznie przez kilka lat zarobili 764 miliony dolarów, a majątek, który zgromadzili był warty ponad 46 milionów. Składały się na to luksusowe auta oraz kryptowaluty.

