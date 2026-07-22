Miała być gwiazdą, a musi kończyć karierę. Przeżyła dwa zawały

Katharina Engelhardt urodziła się 26 lipca 2007 roku, a to oznacza, że za kilka dni będzie świętować swoje 19. urodziny. Mało brakowało, a jej życie w dramatycznych okolicznościach mogło się zakończyć. Niedawno bowiem doznała aż dwóch zawałów serca.

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Dramat Kathariny Engelhardt

18-letnia biegaczka narciarska w swojej ojczyźnie uchodziła za jeden z większych talentów w sportach zimowych. Na co dzień trenowała w klubie WSV Ramsau, a w styczniu 2026 roku podczas mistrzostw Austrii w Saalfelden w sprincie kobiet wywalczyła srebrny medal, ulegając tylko trzy lata starszej Maike Bogner.

Engelhardt wróżono dalszy rozwój bardzo dobrze zapowiadającej się kariery. Niestety los nie obszedł się z narciarką łaskawie.

"Moje życie zmieniło się z dnia na dzień i do człowieka dociera, że powinien być wdzięczny za każdy dzień. Dowiedziałam się dopiero później, że dwukrotnie miałam zatrzymanie akcji serca i spędziłam cztery dni w śpiączce farmakologicznej z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Dodatkowo wszczepiono mi kardiowerter-defibrylator, aby zapobiec kolejnemu zawałowi. Nawet bardzo dobrzy lekarze w Linzu myśleli, że z tego nie wyjdę. Ale mylili się, bo mi się to udało. Już po tygodniu opuściłam OIOM i wszyscy byli w głębokim szoku. Nie pamiętam wszystkiego, ale myślę, że tak jest lepiej" - zaczęła swój przejmujący wpis na Instagramie.

W kolejnych słowach podziękowała członkom swojej rodziny, lekarzom, wszystkim, którzy modlili się za jej powrót do zdrowia, a także Bogu. "Bez Bożej pomocy nie udałoby mi się wrócić na tę drogę" - zaznaczyła.

Katharina Engelhardt poinformowała o końcu swojej kariery, a także skierowała swój apel do wszystkich sportowców.

"Sport wyczynowy niestety nie będzie już grał roli w moim życiu. Sport dał mi tak wiele: dużo się nauczyłam, śmiałam się, ale też płakałam, poznałam wielu ludzi i mogłam trochę popodróżować po świecie. Uwielbiałam zwłaszcza treningi, które w biegach narciarskich są bardzo urozmaicone. Mimo to jestem bardzo wdzięczna, że nadal mogę uprawiać sport w normalnym wymiarze. Ale biegi narciarskie już zawsze będą moim życiem!" - podkreśliła 18-latka

"Do wszystkich sportowców: proszę, uważajcie na siebie po każdej infekcji!" - zaapelowała na koniec swojego wpisu w mediach społecznościowych.