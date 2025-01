Sceny w studio Eurosportu. Poszło o Stocha. "G**no prawda"

W Oberstdorfie Kamil Stoch zanotował katastrofalny występ. W sobotę zajął 32. miejsce. W niedzielę nie dał nawet rady przebrnąć przez kwalifikacje. Był to jego pierwszy występ w tym sezonie Pucharu Świata, który zakończył bez zdobycia żadnego punktu.

"Jest jednym z najlepszych skoczków w historii. Ale aktualnie jest tak słaby, że po prostu żal patrzeć, jak bardzo się męczy" - pisał Łukasz Jachimiak na łamach Sport.pl w artykule, w którym wykazał, że ostatni tak słaby sezon, Kamil Stoch zanotował... prawie 20 lat temu. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawiają się głosy, że skoczek po prostu powinien dać sobie spokój i przejść na sportową emeryturę.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z takim podejściem. Zdecydowaną opinię na temat podobnych apeli wyraził w programie Eurosportu Michał Korościel.

- Z Kamilem jest tak, że on może zrobić teraz, co chce. Mówiłem dzisiaj w czasie transmisji, że to jest smutny sezon Kamila. No bo czytaliśmy te wywiady, że pod koniec minionego sezonu rozważał zakończenie kariery, miał z żoną poważny plan podróży po świecie, rozpisane gdzie pojadą i jak. Zdecydował się pozostać jeszcze jeden sezon na swoich warunkach - z nowym trenerem, nowym asystentem, z nowym sztabem - i nie idzie. Wszystko masz tak jak chcesz. Chcesz zrobić last dance po swojemu i nie idzie. No to jesteś zwyczajnie smutny - powiedział komentator.

- Mi też jest smutno, tylko że ja nigdy nie powiem Kamilowi Stochowi - kim ja jestem w ogóle, żeby to mówić - że musisz skończyć. To jest taki facet, że jak będzie chciał skakać do 45, to niech sobie skacze. Bo może po prostu lubi. Bo mówimy: "trzeba ze sceny zejść niepokonanym". G**no prawda. Trzeba zejść wtedy, kiedy ci się chce. Kamil Stoch może zejść wtedy, kiedy chce - zakończył mocno.

Stocha czeka teraz dłuższy odpoczynek. Thomas Thurnbichler odsunął go od kadry na zbliżające się zawody w Willingen. Okazuje się, że skoczka zabraknie również podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer - najpewniej będzie w tym czasie trenował indywidualnie.