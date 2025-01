To już pewne. Wielki talent odchodzi z Lecha Poznań

Filip Szymczak w Lechu Poznań pełnił rolę zmiennika Mikaela Ishaka. Jesienią zaliczył 15 występów w Ekstraklasie, w których strzelił dwa gole. W przeważającej większości były to jednak wejścia z ławki na ostatnie minuty. Jego rozwój mocno ograniczała silna pozycja Szweda. W końcu jednak 22-latek będzie miał okazję, by prezentować się nieco częściej.

Filip Szymczak odchodzi z Lecha Poznań. "Załatwiane są ostatnie formalności"

Przełomowe informacje ws. Szymczaka przekazał we wtorek dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Sebastian Staszewski. - Filip Szymczak z Lecha Poznań trafi na wypożyczenie do GKS-u Katowice. Piłkarz dostał zielone światło na taki ruch, dziś nie trenował z kolegami, załatwiane są ostatnie formalności. Wypożyczenie potrwa do końca sezonu, w umowie nie znajdzie się klauzula umożliwiającą wykup - napisał na platformie X.

O ściągnięcie młodzieżowego reprezentanta Polski rywalizowały także inne kluby z naszej ligi. Na początku stycznia media informowały o zainteresowaniu ze strony Koronowy Kielce. Walczący o utrzymanie kielczanie również mieli proponować wypożyczenie.

W GKS-ie Katowice Szymczak będzie walczył o miejsce w składzie z Sebastianem Bergierem i pauzującym z powodu kontuzji Adamem Zrelakiem. Beniaminek trwającego sezonu ekstraklasy po rundzie jesiennej zajmuje 10. pozycję z dorobkiem 23 punktów. Nad strefą spadkową ma pięć punktów przewagi.

Pochodzący z Poznania Szymczak w akademii Lecha trenował od 2013 r. W ekstraklasie debiutował pięć lat temu. W pierwszej drużynie zagrał już w 110 spotkaniach i strzelił 11 goli. Brak możliwości wykupu oznacza, że latem na pewno wróci do klubu. Jego umowa z aktualnym liderem Ekstraklasy obowiązuje do końca czerwca 2027 r.