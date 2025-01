Kapitalne wieści dla kibiców Ekstraklasy! Na początek mecz za darmo

48 - dokładnie tyle dni potrwa łącznie przerwa zimowa między rozgrywkami Ekstraklasy. Ostatni mecz został rozegrany 14 grudnia zeszłego roku. W nim Radomiak Radom wygrał 2:1 ze Śląskiem Wrocław. Drugą część sezonu zainauguruje pojedynek między GKS-em Katowice a Stalą Mielec, który odbędzie się w piątek o godz. 18:00.

Poprzednią rundę w roli lidera Ekstraklasy zakończył Lech Poznań, który zdobył 38 punktów w 18 meczach. Zespół Nielsa Frederiksena ma dwa punkty przewagi nad drugim Rakowem Częstochowa i trzy nad Jagiellonią Białystok. Lech ma więc szansę na pierwsze mistrzostwo od sezonu 21/22, gdy trenerem poznaniaków był jeszcze Maciej Skorża.

Świetne wieści dla kibiców przy powrocie Ekstraklasy. "To już tradycja"

Jeszcze przed wznowieniem rozgrywek świetne wiadomości dla kibiców Ekstraklasy ma Canal+ Sport. Stacja ogłosiła, że mecz Lech Poznań - Widzew Łódź będzie dostępny do obejrzenia za darmo na kanale YouTube. "Udostępnienie meczu za darmo na YouTube CANAL+ SPORT to już tradycja każdego początku sezonu czy rundy. Dzięki temu szersze grono kibiców ma okazję poznać emocje związane z PKO Bank Polski Ekstraklasą. Nie inaczej będzie teraz" - czytamy w komunikacie stacji.

- Starcie Lecha z Widzewem to spotkanie z założenia rozgrzewające emocje kibiców. Ekscytujących przeżyć z pewnością nie zabraknie w całej rundzie wiosennej. Cieszymy się, że wspólnie z CANAL+ po raz kolejny możemy dać wszystkim przedsmak rundy wiosennej i zaprosić do oglądania meczu Lech - Widzew w otwartej, bezpłatnej transmisji na YouTube. Moda na Ekstraklasę trwa i liczymy, że także to spotkanie przysporzy naszej lidze i klubom kolejnych kibiców - dodał Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy.

Lech będzie osłabiony na hit. A Widzew utrzymał (na razie) gwiazdę

Już w grudniu było jasne, że Lech przystąpi do meczu z Widzewem z osłabieniem. W tym spotkaniu nie zagra Radosław Murawski, który będzie zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi w środku pola, w duecie z Antonim Kozubalem. W styczniowym oknie Lech sprowadził Gisliego Thordarsona z Vikingura Reykjavik za 500 tys. euro, a także wypożyczył Rasmusa Carstensena z FC Koeln. Wkrótce z Lecha odejdzie Filip Szymczak, który zostanie wypożyczony do GKS-u Katowice.

W przypadku Widzewa za największy sukces należy uznać fakt, że najprawdopodobniej uda się utrzymać Imada Rondicia, który cieszył się zainteresowaniem ze strony Rakowa Częstochowa, Ujpestu czy FC Koeln. Zespół Daniela Myśliwca sprowadził w styczniu tylko Polydefkisa Volanakisa z Zemplina Michalovce.

Mecz Lech Poznań - Widzew Łódź odbędzie się w piątek o godz. 20:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.