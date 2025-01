Szczęsny brutalnie obnażony. Lepiej, żeby Flick tego nie zobaczył

Wojciech Szczęsny lada moment ma zagrać już trzeci mecz z rzędu w bramce FC Barcelony. Po ostatnim spotkaniu z Valencią trener Hansi Flick zadeklarował, że Polak nie straci miejsca w składzie przeciwko Atalancie Bergamo. Hiszpańskie media zastanawiają się, czy 34-latka nie będzie prześladowała przeszłość.

W Hiszpanii boją się o Wojciecha Szczęsnego przed meczem FC Barcelona - Atalanta? "Zaskakujący precedens"

"Zaskakujący precedens Szczęsnego" - pisze "Mundo Deportivo" przed zbliżającym się meczem Ligi Mistrzów. O co chodzi? Hiszpanie zauważają, że Polak przeciwko klubowi z Bergamo grał już wielokrotnie i co ciekawe, ma z nim niekorzystny bilans. Z 16 meczów wygrał tylko dwa, przegrał czterokrotnie i zaliczył dziesięć remisów w barwach Juventusu i AS Romy.

Dodatkowo Szczęsny tylko dwa razy zachował czyste konto i aż 24 musiał wyciągać piłkę z siatki. "I to mimo pozornie większego potencjału drużyn, w których grał" - zaznaczają w tej sprawie Hiszpanie. Wspominają także, że w poprzednim sezonie dwie bramki Polakowi strzelił Ademola Lookman, który zagra również w środę.

W innym tekście "MD" wskazuje, że Barcelona może mieć z Atalantą problemy, bo ta prezentuje "ofensywny futbol niepodlegający negocjacjom". Hiszpanie wyliczają, że Lookman i Mateo Retegui w tym sezonie zdobyli razem aż 33 gole. Nigeryjczyk był autorem 14 z nich, a Włoch trafiał do siatki aż 19 razy.

"Lookman i Retegui tworzą przerażającą parę" - czytamy dalej w analizie Hiszpanów. To oczywiście ostrzeżenie dla Szczęsnego i jego partnerów z defensywy. Nie brakuje także wspomnienia, że trener Gian Piero Gasperini to wizjoner, który dał zespołowi z Bergamo "ofensywną, kolorową i dynamiczną grę", której Barcelona powinna się obawiać.

Jako największy minus Atalanty wskazano jednak grę w defensywie, która ma być "powolna" i "zbyt odważna". To objawiło się już przy porażce 2:3 z Realem Madryt w grudniowym meczu szóstej kolejki Ligi Mistrzów. Hiszpanie spodziewają się, że podobnie może być również w starciu z Barceloną.

Mecz FC Barcelona - Atalanta zaplanowano na środę 29 stycznia o 21:00, podobnie jak resztę meczów ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo ze spotkań na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.