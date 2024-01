Gigantyczna wpadka TVN. Widzowie wściekli

Tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni nie pokazuje Telewizja Polska. Zmagania najlepszych skoczków świata w Turnieju Czterech Skoczni można za to oglądać w TVN. Podczas transmisji z drugiego konkursu TCS w Garmisch-Partenkirchen stacja nie uniknęła poważnej wpadki.

Wielka wpadka TVN podczas transmisji z Ga-Pa

Od razu po zakończeniu konkursu w Garmisch-Partenkirchen i skoku ostatniego zawodnika - Japończyka Ryoyu Kobayashiego transmisja została zakończona. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że widzowie nie poznali miejsca Japończyka, Polaków, zwycięzcy i końcowej kolejności zawodów oraz klasyfikacji generalnej TCS. W zamian za to puszczone zostały reklamy.

- "Wielkie" brawa dla TVN, który nie pokazał, kto wygrał konkurs TCS w Ga-Pa i kto jest liderem TCS. Kompromitująca wpadka - napisał na platformie X (dawniej Twitter) Kacper Śliz, dziennikarz "Retrofutbol".

Dziennikarze TVN szybko zareagowali na wpadkę i przeprosili.

- Mogę tylko bardzo przeprosić za to, co się stało podczas transmisji - jak słyszę, czy też czytam - zejście z przekazu przed ogłoszeniem zwycięzcy. To absolutnie nie powinno mieć miejsca - napisał Sebastian Szczęsny, dziennikarz "TVN".

- Za szybko ktoś nacisnął przycisk. Przepraszamy. To nie powinno się wydarzyć. Oburzenie jest oczywiście zasadne, sam jestem wkurzony, ale wierzcie mi, że najbardziej wściekła…na siebie jest ta osoba, która w ferworze podjęła taką decyzję - dodał inny dziennikarz Damian Michałowski.

Poniedziałkowy konkurs wygrał Słoweniec Anze Lanisek, drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger. Ten ostatni prowadzi w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec ma 1,8 punktu przewagi nad Kobayashim.

Teraz rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni przeniesie się z Niemiec do Austrii. Już we wtorek o godz. 13.30 rozpoczną się kwalifikacje do trzeciego konkursu - w Innsbrucku.

Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.