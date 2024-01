Oto klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni po konkursie w Ga-Pa. Ale ścisk! [TABELA]

72. Turniej Czterech Skoczni nabiera rozpędu. W piątek w Oberstdorfie triumfował Andreas Wellinger, który o trzy punkty wyprzedził Ryoyu Kobayashiego, a o ponad 10 trzeciego Stefana Krafta. Słabo zaprezentowali się za to Polacy. Najwyższej sklasyfikowano Kamila Stocha - 17. miejsce. Punktowali jeszcze Dawid Kubacki (27.) i Piotr Żyła (28.), a pierwszy konkurs TCS tylko potwierdził, że Biało-Czerwoni znajdują się w kryzysie. Niestety podobnie było w trakcie noworocznych zmagań w Garmisch-Partnerkirchen.

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

W czołówce klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni zrobiło się ciasno. Zacięta rywalizacja Wellingera z Kobayashim

Do poniedziałkowej rywalizacji zakwalifikowało się czterech Polaków, ale tylko trzem udało się awansować do drugiej serii. Najpierw prawo startu w finale wywalczył Aleksander Zniszczoł, który pokonał w parze Niko Kytosaho po skoku na 128 m.

Dobrze spisał się także Kamil Stoch, który wygrał w rywalizacji KO z triumfatorem poprzedniej edycji turnieju, Halvorem Egnerem Granerudem. Co więcej, Norweg po raz drugi z rzędu nie znalazł się w czołowej 30. konkursu TCS. Polak natomiast zakwalifikował się na 27. lokacie po 130 m odległości.

Do drugiej serii awansował też Piotr Żyła, który wylądował na 126 m. Mimo że dość wyraźnie uległ Anze Laniskowi to znalazł się na 5. miejscu wśród "szczęśliwych przegranych". W gronie szczęśliwców zabrakło za to Dawida Kubackiego i ostatecznie rywalizację zakończył na 33. miejscu po skoku na 128 m.

Po pierwszej serii na czele był Ryoyu Kobayashi. Japończyk skoczył 137,5 m i tylko o 0,1 punktu wyprzedził Jana Hoerla, który oddał najdłuższą próbę - 140 m. Trzeci był Lanisek (136 m), a czwarty Wellinger (138 m). Niemiec tracił 2,1 punktu do Kobayashiego po pierwszej serii, dzięki czemu utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej TCS.

I finalnie Wellinger pozostał liderem po konkursie w Ga-Pa. W drugiej serii skoczył 137,5 m i zajął trzecie miejsce. Kobayashi uplasował się z kolei na drugiej lokacie po skoku na 135,5 m, ale tylko minimalnie zredukował stratę do Niemca w tabeli TCS. Teraz wynosi 1,8 pkt. W konkursie triumfował z kolei Lanisek.

Do roszad doszło za to jeśli chodzi o pozycje Polaków w klasyfikacji TCS. W drugiej serii Stoch oddał dłuższą próbę, bo wylądował na 133 m. W identycznym miejscu nartami z podłożem zetknął się Zniszczoł. Finalnie jednak 29-latek uzyskał nieco wyższą notę od rodaka. Stoch zakończył zmagania na 25. lokacie, a kolega z kadry na 21. miejscu.

Jeszcze dalej poleciał Żyła, bo na 137,5 m, ale fatalnie wylądował. Przez to stracił mnóstwo punktów i ostatecznie zajął 22. miejsce. Najwyżej sklasyfikowany w tabeli TCS pozostaje Stoch - 20. pozycja.

Klasyfikacja generalna 72. Turnieju Czterech Skoczni po konkursie w Ga-Pa: