0 na 45. Polscy skoczkowie najgorsi od 1999 roku!

Nie ma co za dużo pisać, kiedy wszystko widać. Kto ogląda bieżący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, ten wie, że Polacy męczą się tak bardzo, że aż brakuje słów, żeby to wyrazić. A kto nie ogląda, kto się wyłączył i inaczej spędza wolny czas - ten wygrał.

Noworoczny konkurs w Garmisch-Partenkirchen był już dziesiątym rozegranym tej zimy w PŚ. I Polacy po raz dziesiąty byli tylko tłem dla najlepszych. Szarym, bezbarwnym, niezauważalnym - jak kto woli.

Thurnbichler robi wszystko, ale efektów nie daje nic

Najlepszy z naszych skoczków, Aleksander Zniszczoł, zajął 21. miejsce. Zapunktowali jeszcze tylko 22. Piotr Żyła i 25. Kamil Stoch. Do drugiej serii nie awansował Dawid Kubacki, a Paweł Wąsek i Maciej Kot dzień wcześniej nawet nie zakwalifikowali się do zawodów, czyli nie zmieścili się w top 50.

Po 10 konkursach sezonu aż strach otwierać klasyfikacje Pucharu Świata i Pucharu Narodów. Choć nie minęła jeszcze nawet jedna trzecia sezonu, to trener Thomas Thurnbichler już pożegnał się ze swoim dotychczasowych asystentem Markiem Noelke. Z innym pomocnikiem - Mathiasem Hafele - uszył naszym skoczkom nowe kombinezony. Wcześniej poszczególnych zawodników próbował namówić (w przypadku Kamila Stocha nawet skutecznie) na tymczasowe wycofanie się z rywalizacji i poszukanie formy na treningach. Zdawał się nawet zaklinać rzeczywistość, mówiąc przed kamerą Eurosportu, że to był naprawdę dobry dzień (Sylwester z kwalifikacjami w Ga-Pa), podczas gdy w rzeczywistości trudno było zauważyć jakiś przełom.

Krótko mówiąc: trener się stara, ale czego by nie próbował, poprawy nie ma. Marazm trwa i końca nie widać.

Wyglądamy jak stara kadra, która klepała biedę

Dziesięć konkursów z rzędu bez choćby jednego Polaka w top 10 to jest czarna seria.

Nasze skoki tak złej passy nie miały od - UWAGA! - czasów sprzed wybuchu Małyszomanii. Chcąc znaleźć sezon, w którym żadnego Polaka nie było w czołowej dziesiątce przez aż 10 konkursów z rzędu, trzeba cofnąć się aż do zimy 1999/2000. Wtedy po ósmym miejscu Roberta Matei na inaugurację w Kuopio w listopadzie 1999 roku żadnego z naszych skoczków nie było w top 10 aż do styczniowych zawodów w Engelbergu, gdzie dziesiąte miejsce zajął Wojciech Skupień. W tym czasie odbyło się wówczas 11 konkursów PŚ.

Tak naprawdę teraz jest nawet gorzej, niż było wtedy. A to dlatego, że po pierwsze: patrzymy tylko na ten sezon, a przecież w top 10 nie było też żadnego Polaka w ostatnich zawodach poprzedniego sezonu. A zatem uczciwie licząc, seria bez Polaków w top 10 trwa już 11 konkursów. I po drugie: w zamierzchłych czasach sprzed Małyszomanii polskie skoki klepały biedę i na zawody jeździła praktycznie tylko czwórka Małysz, Mateja, Skupień i Łukasz Kruczek. A dziś mamy regularnie skaczącą szóstkę i w tej szóstce mamy trzech ludzi z zasłużonych statusem mistrzów.

Zapaść aż nie do uwierzenia

Ci nasi ludzie - Stoch, Kubacki, Żyła, a także Zniszczoł, Wąsek, Kot i Andrzej Stękała (bo on wchodził do składu w ramach rotacji, podobnie jak początkowo Kot, gdy mieliśmy jeszcze pięcio- a nie sześcioosobową kwotę startową) razem zaliczyli w bieżącym sezonie 45 występów w konkursach PŚ. A zatem z 45 szans na miejsce w top 10 polskie skoki nie wykorzystały ani jednej (najlepszy polski wynik tej zimy to 11. miejsce Żyły z pierwszego konkursu w Klingenthal).

To jest bilans nie do uwierzenia! Skala zapaści naszych skoków jest niezrozumiała. Nawet jeśli mistrzowie się nam starzeją, nawet jeśli młodsi skoczkowie pogubili się i nie wykorzystują talentów, które już przecież pokazywali, nawet jeśli przestaliśmy mocno inwestować i pod tym względem ścigać się z rządzącymi dziś Niemcami i Austriakami. Tę kwestię podnosił w rozmowie ze Sport.pl Robert Mateja, kiedyś skoczek, a teraz trener, który po trzech latach przepracowanych w Czechach wrócił do polskich skoków i szkoli licealistów w SMS-ie w Szczyrku.

Co będzie dalej? Przed nami jeszcze aż 22 indywidualne konkursy oraz kilka duetów i drużynówek. Przed nami mistrzostwa świata w lotach. Przed nami za chwilę PolSKI Turniej z zawodami Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Może jeszcze nie wszystko stracone, ale jest naprawdę źle. I chyba liczby jeszcze mocniej niż wszystkie słowa trenerów, skoczków i ekspertów mówią, jak bardzo.

Na koniec zerknijmy jeszcze na pewne liczby dla porównania: