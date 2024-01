Porażka Kubackiego. Mówi tak, że jaśniej się nie da

Dawid Kubacki cały czas spisuje się słabo w tym sezonie. Przełamania nie było również w Turnieju Czterecjh Skoczni. Najpierw w konkursie w Oberstdorfie zajął dopiero 27. miejsce. W nowy rok po skoku na odległość 128 metrów nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii w Garmisch-Partenkirchen i został sklasyfikowany dopiero na 33. pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Kuczyński zdobył historyczny brązowy medal podczas PŚ w short tracku! "Czułem, że mogę wygrać"

Dawid Kubacki skomentował nieudany skok w Ga-Pa

Dawid Kubacki był rozczarowany po konkursie.

- Prędkości na rozbiegu i w locie były dużo lepsze, ale to było mało. Ten skok był rzeczywiście spóźniony i mimo tego, że może odległość była przyzwoita, to jednak za mało - powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

- Czułem, że byłem spóźniony. Jak nogi spadną z progu, to później brakuje prędkości i energia się gubi, idzie w próżni, zamiast w próg i wtedy nie ma większej filozofii. Nie będzie to przyjemny dzień dla mnie, nie będzie to przyjemne otwarcie roku. Cóż, kibicuje kolegom i walczymy dalej - dodał polski skoczek.

W klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni Kubacki zajmuje dopiero 27. miejsce (247,8 punktów). Prowadzi Niemiec Andreas Wellinger (309,3 punktu) przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim (306,3 punktu) oraz Austriakiem Stefanem Kraftem (298,9 punktu). Najlepszy z Polakó - Kamil Stoch jest 17. (267,9 punktu).

Okazję do lepszych skoków Kubacki będzie miał już we wtorek. Tego dnia odbędą się kwalifikacje do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skocznki - w austriackim Innsbrucku. Początek o godz. 13.30. Konkurs zaplanowany jest na środę również o godz. 13.30.

Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.