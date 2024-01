Burza w Norwegii po kolejnej klęsce Graneruda. "To nieprawda"

- To jeden z moich trudnych dni na skoczni. Nie mam dobrego wyjaśnienia. To dla mnie koniec Turnieju Czterech Skoczni. Czuję się po prostu pusty. Jak dotąd był to męczący sezon, a to (słaby występ w Oberstdorfie - red.) jest po prostu szalone. Chciałbym wrócić do domu i trenować - mówił niedawno Halvor Egner Granerud, który przyjechał na Turniej Czterech Skoczni z nadzieją, że zdoła powtórzyć fenomenalny wynik z zeszłego sezonu. Tymczasem Norweg w Oberstdorfie odpadł już w pierwszej serii, przegrywając z Włochem Giovannim Bresadolą.

Halvor Egner Granerud tłumaczy się po fatalnym wyniku. Eksperci reagują. "To nieprawda"

W noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen Halvor Egner Granerud znów nie zaprezentował się najlepiej, lądując na 128 metrze. To pozwoliło na zajęcie 31. miejsca. 27-latek przegrał rywalizację z Kamilem Stochem, który po skoku na odległość 130 metrów pokonał go o zaledwie 0,8 punktu. Tym samym zeszłoroczny zwycięzca TCS sensacyjnie drugi raz z rzędu opadł już w pierwszej rundzie.

W wywiadzie dla telewizji "NRK" Granerud próbował wytłumaczyć, dlaczego w trwającym sezonie idzie mu aż tak kiepsko. Kozłem ofiarnym stały się narty. Według 27-latka na sprzęcie marki Fischer Sports nie osiąga się pożądanej prędkości. - Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Albo trochę rozumiem. Osiągamy bardzo słabą prędkość, wszyscy, którzy skaczemy na nartach od Fischera. To sprawia, że jest to trochę trudniejsze - wypalił skoczek.

Na słowa zawodnika błyskawicznie zareagował Johan Remen Evensen, który jest ekspertem "NRK". 38-latek "nie kupuje" wymówek Halvora Egnera Graneruda, który za słabe wyniki obwinił sprzęt. - Myślę, że to nieprawda, jeśli spojrzeć na listę wyników. Nart od Fischera użyło dzisiaj kilku zawodników, którzy potrafią dobrze skakać. Na przykład Stefan Kraf - wyjaśnił Evensen.

Zdanie norweskiego eksperta podziela również 55-letni były skoczek Clas Brede Brathen. Według niego Granerud nie powinien w ten sposób tłumaczyć się z niepowodzeń na skoczni. - Na tych nartach można daleko skakać. Owszem, osiągnięcie odpowiedniej prędkości po opuszczeniu belki startowej jest wyzwaniem, ale myślę, że nie powinniśmy tym tłumaczyć słabych wyników, ponieważ dla wszystkich zasady są takie same - dodał Brathen.