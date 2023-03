Alarm ws. Graneruda przed konkursem MŚ w Planicy. "Jeden z najgorszych dni"

Halvor Egner Granerud przyjechał na mistrzostwa ¶wiata w Planicy jako główny faworyt do złota. Tylko że już w pierwszym konkursie na skoczni normalnej całkowicie rozczarował. Lider Pucharu Świata zajął dopiero 11. miejsce (skoczył 96,5 i 97,5 metra). Do mistrza świata Piotra Żyły stracił 10,2 punktu. Po zawodach winą za zły wynik obarczył jury. - To była parodia konkursu w skokach narciarskich. Szkoda, że tak stało się na mistrzostwach świata - grzmiał. Wydawało się, że Norweg może nieco lepiej poradzić sobie na dużej skoczni. W czwartek odbyły się kwalifikacje, ale Granerud znów uplasował się poza czołówką - dziewiąta lokata. Norweg nie krył rozczarowania tak słabą postawą.

Niepokojące słowa Halvora Egnera Graneruda. Jest załamany, tak źle jeszcze nie było

Granerud przyznał, że w czwartek nie czuł się najlepiej na skoczni. Ba, wyznał nawet, że tak źle jeszcze w tym sezonie nie było. - Czy jestem zmartwiony? Oczywiście, że tak. To dla mnie jeden z najgorszych dni na skoczni pod względem wyników i to w skali całego sezonu zimowego. Ten dzień na pewno nie dodał mi pewności siebie. (...) Moja forma wygląda nieźle i czuję się dobrze, ale chciałbym latać dalej - mówił tuż po kwalifikacjach sfrustrowany Norweg w rozmowie z portalem Vg.no.

Zdaniem Graneruda to nie on będzie faworytem do zdobycia złota na skoczni dużej w Planicy. Największe szanse daje triumfatorowi kwalifikacji - Timiemu Zajcowi. Drugie miejsce w czwartkowej sesji zajął Dawid Kubacki, a trzeci był Kamil Stoch. Niewykluczone więc, że Polacy również włączą się do walki o krążek najcenniejszego kruszcu.

Granerud cały czas czeka na indywidualny medal mistrzostw świata. Dwa lata temu był jednym z głównych kandydatów do złota na MŚ w Oberstdorfie. Tymczasem na skoczni K-95 zajął czwarte miejsce. Natomiast w 2019 roku na mistrzostwach świata w austriackim Seefeld był dopiero 33. na skoczni K-120.

Szansę na przełamanie złej passy będzie miał już w pi±tek 3 marca. O godzinie 17:30 ruszy konkurs indywidualny na dużej skoczni w Planicy. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty będzie bronił Stefan Kraft. Z kolei w sobotę odbędzie się rywalizacja drużynowa. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.