Wiemy, kiedy Piotr Żyła może zakończyć karierę. Niektórzy będą zaskoczeni

Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata na skoczni normalnej w Planicy. Choć po pierwszej serii zajmował odległe 13. miejsce, to w drugiej próbie oddał skok na 105 metrów, czym ustanowił nowy rekord obiektu i nie dał szans przeciwnikom. - Sam nie wiem, jak to zrobiłem. Czułem, że to jest mój dzień - przyznał po konkursie. Żyła został najstarszym mistrzem świata w historii i to po raz drugi. Przed dwoma laty w Oberstdorfie odebrał ten tytuł Andersowi Bardalowi. Mimo 36 lat na karku Polak prezentuje znakomitą formę i zdaniem wielu ekspertów, poskacze jeszcze długo na wysokim poziomie. Może zbliżyć się nawet do rekordów legendarnego Noriakiego Kasaiego.

Takie zdanie wyraził m.in. Jan Winkiel. Sekretarz generalny PZN-u udzielił wywiadu dla portalu SkokiPolska, w którym poruszył kwestię przyszłości Piotra Żyły. Przyznał, że na razie nie ma mowy o zakończeniu kariery. Nie wykluczył nawet możliwości, że Polak utrzyma tak dobrą formę przez wiele lat i pobije rekordy japońskiego skoczka, który jest m.in. najstarszym indywidualnym medalistą olimpijskim.

- Myślę, że Piotrek będzie polował na rekordy Noriakiego Kasaiego i może je pobić. Podejrzewam, że czterdziestkę spokojnie przeskoczy w ramach Pucharu Świata. (...) Do najbliższych igrzysk na pewno będzie skakał, nie wyobrażam sobie innej możliwości. Jedynie poważna kontuzja mogłaby go zatrzymać. A tak w 2026 powinien mieć szanse medalowe - podkreślił sekretarz PZN.

O tym, że Żyła może pobić rekordy Japończyka, wspominała również mama skoczka. - Piotrek mówi, że skakać będzie, dopóki wystarczy mu sił, chęci i dopóki będzie forma. Niech przegoni Noriakiego Kasai - śmiała się Ewa Żyła w rozmowie z "Super Expressem".

Rekordów w dorobku Kasai ma naprawdę wiele. Japończyk zajął drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich w 2014 roku i został najstarszym medalistą w historii. Miał wówczas 41 lat i 254 dni. Złoto wygrał Kamil Stoch. Dwa dni później razem z drużyną ponownie Kasai stanął na podium imprezy.

To niejedyne rekordy, jakie ustanowił Japończyk. Jest najstarszym drużynowym medalistą MŚ (42 lata i 261 dni) czy też najstarszym zawodnikiem na podium Pucharu Świata. Ostatni raz w najlepszej trójce znalazł się w marcu 2017 r. w Planicy. Wówczas miał niespełna 45 lat - 44 lata i 293 dni. Jest też najstarszym triumfatorem konkursu PŚ - 42 lata i 176 dni.

Japończyk wciąż ma chrapkę na więcej. Jak przyznał kilka miesięcy temu, celuje w osiągnięcie 600. występu w Pucharze Świata. Jak na razie ma ich na koncie 570 - ostatni raz startował w Sapporo w 2023 roku i został najstarszym uczestnikiem w historii - 50 lat, 7 miesięcy i 14 dni.

Już w najbliższy piątek Żyła będzie miał szansę na powiększenie dorobku medalowego i pobicie kolejnych rekordów. Tego dnia odbędzie się konkurs indywidualny na dużej skoczni. Polak zajął w kwalifikacjach 16. lokatę, ale jak sam przyznał, najlepsze zostawił na główną rywalizację. - Dziś w ogóle nie byłem jeszcze na sto procent. Patrząc na sobotę, to dziś był stan bardzo minimum - powiedział wiślanin po kwalifikacjach.