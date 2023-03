Kolejny atak rywali Polaków. Aż bił sobie brawo. "Ostra walka"

Słoweńcy wyrastają na specjalistów od kwalifikacji na mistrzostwach świata. W tych na normalnym obiekcie najlepszy był Anze Lanisek, a teraz na dużej skoczni rywali postraszył Timi Zajc. Słoweńcy od początku mistrzostw mają swoje przebłyski, ale wydaje się, że wreszcie pojawił się dla nich wyraźny kandydat na indywidualny medal.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner pokazał niesamowite zdjęcie Piotra Żyły

Zajc kandydatem do złota? "Nie czuję się faworytem, po prostu lubię tu skakać"

Timi Zajc na dużej skoczni wystartował przecież w trzech seriach, spośród których dwie wygrał i raz był drugi. Jego skok na 136 metrów z dziesiątej belki był najlepszym ostatniego dnia przed rywalizacją o medale. To znak dla rywali: jestem silny i mam ochotę na kolejny po brązie w mikście medal w Planicy.

- Bardzo się cieszę moimi skokami. Były satysfakcjonujące. Znam tę skocznię bardzo dobrze, bo trenowaliśmy tu często latem. Jutro rozdadzą tu medale i trzeba być silnym, więc wydaje mi się, że jestem na to gotowy - mówi nam Zajc. - Nie czuję się faworytem, po prostu lubię tu skakać, lubię ten obiekt. Już na treningach skakałem tu dobrze, ale teraz trzeba się sprawdzić w bardzo ważnych zawodach - dodaje skoczek, który największy problem do tej pory miał z oddaniem dwóch równych skoków w kluczowych konkursach.

Pokaz siły Polaków w kwalifikacjach. Rewelacyjny Stoch, świetny Kubacki

Hrgota odmienił słoweńską kadrę i teraz może mieć złoto u siebie

Słoweńcy nie zmieniali niczego w technice po normalnym obiekcie. Mają jedynie nadzieję, że ich domowa skocznia nie okaże się niegościnna dla gospodarzy i będzie miał okazję skakać w dobrych, sprawiedliwych dla każdego warunkach. - Cieszymy się, że możemy sobie wykorzystać przewagę tego, jak dobrze znamy ten obiekt. Timi idzie bezpośrednio na kwalifikacje i skacze w taki sposób, więc to świetny prognostyk przed konkursem. U Anze Laniska trochę testowaliśmy i popełnił błąd przy wyjściu z progu, ale wiem, że też będzie mocny. Zadowalające były skoki całej czwórki, choć pewnie trzeba trochę w nich jeszcze poprawić - zapowiada trener Słoweńców, Robert Hrgota.

Dla szkoleniowca to szansa na pierwszy złoty medal mistrzostw świata w jego trenerskiej karierze w wyjątkowym miejscu - to właśnie w Planicy 2,5 roku temu po zamieszaniu związanym z Timi Zajcem i poprzednim trenerem, Gorazdem Bertonceljem przejął ekipę, w której do tej pory był asystentem. W zeszłym sezonie opisywaliśmy to, jak odmienił słoweńskie skoki - nowym systemem analizy wideo. Bo Hrgota to były skoczek, ale i producent wideo przy imprezach Red Bulla, choćby mistrzostwach świata szybowców.

Wszystko wskazuje na medal polskich skoczków na MŚ. Te wyniki mówią same za siebie

Latem na obozach treningowych stawia swoich dwóch asystentów na górze i dole skoczni. Sam stoi przed laptopem i krótkofalówką. Zaraz po skoku dostaje obraz z obu kamer, przegląda go, bardzo szybko montuje i najważniejsze chwile, gdy chce przekazać skoczkowi informacje o błędach, nakłada efekt zwolnionego tempa. Zawodnik po skoku schodzi ze skoczni i po chwili siada przed ekranem, na którym udostępniany jest obraz z laptopa szkoleniowca. Bierze drugą krótkofalówkę i słucha uwag Hrgoty, oglądając zmontowany przez niego materiał przez około dziesięć minut. Zawodnicy nie mogą się nachwalić, jak bardzo pomaga im to w poprawianiu kolejnych prób na treningu.

Walka z Polakami? "Mam nadzieję, że będzie ostra"

- Jesteśmy mocno zmotywowani do walki. Medal w mikście nam pomógł, Anze i Timi skakali tam naprawdę dobrze i zyskali sporo pewności siebie przed dużą skocznią. To, jak funkcjonują, naprawdę sprawia, że możemy być optymistami przed konkursem - zapewnia Hrgota.

Walka z Polakami - drugą do tej pory tak silną kadrą na dużej skoczni - zapowiada się ciekawie. - Oj tak - mówi tylko z uśmiechem Timi Zajc. - Mam nadzieję, że to będzie ostra walka. Że utrzymamy się w takiej pozycji, bo chcemy do takiej rywalizacji doprowadzić - dodaje Robert Hrgota.

MŚ Planica 2023. Polacy powalczą o medale. O której godzinie skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Konkurs na dużej skoczni podczas MŚ w Planicy rozpocznie się o godzinie 17:30, a seria próbna o godzinę wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.