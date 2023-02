Turecki skoczek napisał o Polakach rasistach. "Nie zrobiłem nic, czego powinienem żałować"

Tydzień temu na Twitterze rozgorzała dyskusja o odwadze i bohaterstwie polskich strażaków, którzy polecieli do Turcji pomagać poszkodowanym. Jeden z użytkowników dość ordynarnie zareagował na apel o pochwałę dla tych, którzy polecieli do Turcji i odpowiedział: "Polak katolik ma lecieć, ratować muzułmanów? Po co?". Muhammed Ali Bedir odpowiedział dość wymownie na ten komentarz: "Z jednej strony są Polacy przyjeżdżający na pomoc Turcji, a z drugiej strony są Polacy rasiści". Dopiero w nawiasie wyjaśnił, że nie uogólnia, bo "Polacy to tolerancyjni ludzie". W kontekście komentarza, który został zamieszczony przez wspomnianego użytkownika, dodał, że "nie chce mu się wierzyć", że te słowa zostały napisane przez Polaka.

Muhammed Ali Bedir: Nie zrobiłem nic, czego powinienem żałować

Muhammed Ali Bedir przyznał, że nie żałuje słów, które napisał na Twitterze.

- Wiem doskonale, że wśród osób korzystających z mediów społecznościowych jest wielu idiotów. Zauważyłem ten wpis, gdy przekazywałem informacje dotyczące ludzi, znajdujących się pod gruzami. Pamiętam, że pomyślałem: "Czegoś takiego nie mogła napisać normalna istota ludzka". Odnosząc się do tych słów w ten sposób, nie zrobiłem nic, czego powinienem żałować. Jeżeli komentuję słowa osoby, u której zanikło poczucie człowieczeństwa, nie odnoszę się w żaden sposób rasistowsko do Polaków jako całości. Chciałem tylko wskazać, że tego typu tragedie się dzieją i nie można ich w żaden sposób łączyć z religią, językiem czy rasą - powiedział Muhammed Ali Bedir w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Wyznał nawet swoją miłość do Polski. - Chcę też wyraźnie zaznaczyć, że kocham Polskę i Polaków, bo żaden z nich mnie nigdy nie skrzywdził - dodał.

Muhammed Ali Bedir pod koniec grudnia 2022 r. zadebiutował w Pucharze Świata w Oberstdorfie. Zajął wtedy 47. miejsce. Od tamtego czasu jeszcze czterokrotnie udawało mu się przejść kwalifikacje, ale ciągle pozostaje bez punktów w klasyfikacji generalnej. Najlepsze miejsce zajął w Zakopanem, gdzie był 44. Jego rekord życiowy w skoku to 212,5 metra na Kulm w Bad Mitterndorf pod koniec stycznia tego roku.

Polakom zabrakło 0,02 sekundy do chwały. I mają się z czego cieszyć. "Szkoda, że pan tego nie widział!"

Liczba ofiar trzęsienia ziemi przekroczyła już 41 tysięcy. W Turcji zginęło 35 341 osób, a w Syrii co najmniej 5 814 osób. Katastrofa sięgnęła też sportu, o czym przekonał się m.in. Christian Atsu, były piłkarz Chelsea czy Newcastle United, którego wyciągano spod gruzów. Nie udało się za to uratować życia piłkarza ręcznego Cemala Kutahyi, reprezentanta Turcji i byłego zawodnika Ankarasporu.