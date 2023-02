Willingen. Markus Eisenbichler najlepszy w kwalifikacjach. Pięciu Polaków w konkursie

Od piątku w Willingen trwa rywalizacja w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Niestety pierwszy dzień zmagań został nieco storpedowany przez warunki atmosferyczne. Odwołano kwalifikacje mężczyzn i przełożono je na sobotę (14:45). Ponadto odbył się jednoseryjny konkurs drużyn mieszanych. A w nim szalony skok zaliczył Timi Zajc, który wylądował na 161 metrze i 50 centymetrze.

Puchar Świata w Willingen. Sobota na Muehlenkopfschanze łaskawsza. Esienbichler najlepszy w kwalifikacjach

Wraz z nadejściem soboty, nadeszły też lepsze warunki do skakania, choć wciąż były one nieco loteryjne. Najpierw rozegrano konkurs indywidualny pań, w którym najlepsza okazała się Katharina Althaus. Później, punktualnie o 14:45, wystartowały kwalifikacje do konkursu, który rozpocznie się o 16:10. Ich zwycięzcą został Markus Eisenbichler, który skoczył 141,5 metra. Drugie miejsce zajął Karl Geiger, a trzeci był Daniel Andre Tande. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - po skoku na 131 metrów zajął czwartą lokatę. Autorem najdłuższej próby był 23-letni Justin Lisso, który skoczył aż 144,5 metra i był dziewiąty.

W konkursie głównym zaprezentuje się pięciu reprezentantów Polski. Paweł Wąsek skoczył 135,5 metra i był 21. Kamil Stoch (126 metrów) zajął 24. lokatę, a 25. był Piotr Żyła, który skoczył 121 metrów. Awans wywalczył także Aleksander Zniszczoł, który po próbie na 136 metrów zajął 28. pozycję. Jakub Wolny (52. miejsce) skoczył 116 metrów i do awansu zabrakło mu dwóch punktów.

Kwalifikacje rozpoczęły się z 13. belki startowej, a ostatni skoczkowie odpychali się z 8. platformy. W trakcie serii panowały zmienne warunki - część skoczków miała odejmowane punkty za wiatr pod narty, a część dodawane za wiatr w plecy. Jedne z najgorszych warunków mieli m.in. Manuel Fettner, Timi Zajc czy też Dawid Kubacki.

Konkurs główny rozpocznie się o 16:10. Transmisję przeprowadzi TVN oraz Eurosport. Będzie ona dostępna także na platformie Player.pl. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.