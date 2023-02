"Wiewiór" pokazał twarz po najbrutalniejszym nokaucie w historii FAME MMA

Wiewiórka miał pierwotnie zmierzyć się na gali FAME MMA 17 z Arkadiuszem Tańculą. Organizacja podpisała już nawet kontrakty na walkę o pas kategorii średniej. Niestety, kilka tygodni przed walką "Aroy" doznał kontuzji uda, która wyeliminowała go z walki o tytuł. Władze FAME zaproponowały "Wiewiórowi" zastępstwo w postaci Alana Kwiecińskiego. Warunkiem zestawienia była walka w formule K1. Mistrz FAME zgodził się na tę propozycję. Możliwe, że teraz żałuje jednak tej decyzji, ponieważ przegrał to starcie przez jeden z najlepszych nokautów w historii organizacji. Zawodnik zdecydował się pokazać obrażenia odniesione podczas walki.

"Wiewiór" pokazuje obrażenia po nokaucie z rąk Alana Kwiecińskiego. Nie będzie dobrze wspominał gali FAME MMA 17

Tuż po walce Wiewiórka postanowił podzielić się z fanami pierwszymi odczuciami po brutalnym nokaucie z rąk Kwiecińskiego. - Siemanko. No co, przegrałem niestety. Nie pamiętam do końca drugiej rundy. Trudno, jego płaszczyzna, był cięższy. Nie usprawiedliwiam się, bo się na to zgodziłem. W MMA bym go r******ł. Trudno. Przegrana to przegrana i tyle. I dodał: Ale ogólnie Wam jeszcze powiem, że dawno się tak dobrze po walce nie czułem. Kondycyjnie było za*******e. Prawie się nie zmęczyłem. Tak że mimo że dostałem nokaut, czuję się świetnie - powiedział podczas relacji na Instagramie.

Maksymilian Wiewiórka Screen z relacji IG

Wiewiórka powróci do klatki FAME już podczas następnej gali w Arenie Gliwice. Na 18. edycji FAME MMA, która odbędzie się w maju, zawodnik z Wrocławia stoczy zaległą walkę z Arkadiuszem Tańculą. Włodarze organizacji potwierdzili już, że panowie zmierzą się ze sobą w Gliwicach.

