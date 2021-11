Wymowny wpis Klemensa Murańki. "Mówili: Jedź do Rosji"

Informacja o pozytywnym wyniku testu PCR u Klemensa Murańki otrzymaliśmy chwilę przed rozpoczęciem sobotniej sesji próbnej. Najpierw Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podała informację o trzech pozytywnych wynikach, a potem Polski Związek Narciarski potwierdził, że jednym z nich jest Klemens Murańka.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy sezon, nowe nadzieje. "Kubackiego stać na wszystko. To może być jego zima"

Klemens Murańka komentuje zamieszanie. "Mówili, że będzie fajnie"

Klemens Murańka ostatecznie nie znalazł się na liście startowej do niedzielnych kwalifikacji w Niżnym Tagile. 27-latek postanowił zabrać głos ws. całego zamieszania z testami poprzez Instagrama. "Mówili: jedź do Rosji, będzie fajnie. A tu taka niemiła sytuacja. No cóż, w Rosji już nie polatam, ale sezon dopiero wystartował. Trzymamy kciuki za naszych Orłów!" - napisał Murańka. "Nie takie kombinezony chciałbyś pewnie dziś oglądać. Zdrowia" - odpowiedział mu Damian Michałowski, jeden z prowadzących studio w TVN.

Aleksander Winiarski, doktor polskiej kadry przekazał w rozmowie z TVP Sport, że Klemens Murańka przebywa w izolatce poza hotelem w Niżnym Tagile. "Klimek czuje się dobrze. Nie ma podwyższonej temperatury ani osłabienia, zimnych potów czy kaszlu. Trochę boli go głowa, ale to może być zwyczajna kwestia stresu" - powiedział. Z kolei Filip Czyszanowski, dziennikarz TVP Sport napisał w niedzielny poranek, że szanse na udział w kwalifikacjach są niewielkie. "Rosjanie chcą dwóch kolejnych negatywów, by Klimek w ogóle mógł wrócić do kraju" - stwierdził.

"Klemensowi Murańce wykonano dzisiaj trzy testy PCR, w trzech różnych laboratoriach - podobno nie ma szans, żeby wyniki były przed kwalifikacjami, ale teraz chyba ważniejsze żeby mógł opuścić Rosję" - przekazał Kacper Merk, dziennikarz Eurosportu. W związku z tym Polskę w niedzielnych kwalifikacjach będą reprezentować Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny oraz Stefan Hula. Konkurs indywidualny z kolei rozpocznie się o godzinie 16:00.