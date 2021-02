Doleżal wskazał, na czym polega problem Kamila Stocha

Andrzej Stękała zajął drugie miejsce w sobotnim konkursie w Zakopanem, a to jego życiowy sukces w dotychczasowej karierze w Pucharze Świata. - Jeszcze mnie trochę trzepie, bo zwycięstwo było o te trzy dziesiąte, ale i tak to jest super dla niego i dla nas - mówił dla TVP Sport trener polskich skoczków, Michal Doleżal. - Andrzej długo na to czekał. Pokazuje świetny poziom, jest teraz w czołówce. Te ostatnie dwa weekendy miał nie do końca, ale tu potrafi skakać świetnie. Od wczoraj wszystkie skoki były już zdecydowanie lepsze - opisywał Doleżal.

Dziennikarz TVP Sport, Maciej Jabłoński zapytał się czeskiego trenera o to, czy widzi Andrzeja Stękałę w roli lidera polskiej kadry, jako czwartego zawodnika w konkursie drużynowym. - Dlaczego nie? - odpowiedział Doleżal. - Jak utrzyma taką dyspozycję, to może. Myślę, że stać go na kolejne miejsce na podium. Tak jak jest ustawiony po zawodach, to zawsze mówi, że jest rezerwa, bo nie widzi jeszcze skoków z odtworzenia - śmiał się szkoleniowiec.

"U Kamila wciąż walczymy z pozycją najazdową"

Reszta polskiej kadry spisała się nieco gorzej - ósmy był Piotr Żyła, jedenasty Dawid Kubacki, a dwudziesty Kamil Stoch. Co dzieje się ze skokami tego ostatniego? - U Kamila walczymy z pozycją dojazdową. Dalej ma motywację i na pewno będzie się starał to poprawić - wskazał Doleżal. - Utrzymujemy rytm zawodów do końca, zwłaszcza przed mistrzostwami świata. Na pewno nie będzie zmian na Rasnov związanych z Kamilem - dodał.

Zanim skoczkowie przeniosą się do Rumunii na ostatni weekend PŚ przed mistrzostwami świata w Oberstdorfie, jeszcze raz będą mieli okazję rywalizować w Zakopanem. W niedzielę odbędą się kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl.

