Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Andrzej Stękała awansował

To był konkurs niespodzianek. Kibice są zaskoczeni zarówno triumfem Ryoyu Kobayashiego, jak i drugim miejscem Andrzeja Stękały. Trzecie miejsce zajął Marius Lindvik. Stękała to dwunasty Polak w historii na podium Pucharu Świata i 233. raz, gdy polski skoczek zajmuje jedno z trzech czołowych miejsc. W tym sezonie zawodnicy Michala Doleżala stawali na podium już 17 razy. Poza Stękałą w najlepszej dziesiątce konkursu znalazł się także Piotr Żyła, który był ósmy. Dawid Kubacki był 11., Kamil Stoch 20., a do drugiej serii nie weszli Paweł Wąsek (32.), Jakub Wolny (36.), Klemens Murańka i Maciej Kot (ex aequo 38.), Tomasz Pilch (40.), Stefan Hula (41.) i Aleksander Zniszczoł (45.).

Stękała, dzięki drugiemu miejscu, awansował z 15. na 13. miejsce w Pucharze Świata. Natomiast do najlepszej dziesiątki awansował Kobayashi. Nie zmienił się jednak lider - Halvor Egner Granerud, który ma aż 1442 punkty, czyli niemal 450 punktów więcej od drugiego w zestawieniu Eisenbichlera. Trzecie miejsce zajmuje Kamil Stoch, za to czwarte Piotr Żyła.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata