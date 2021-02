"Ty mi powiedz, co się wydarzyło!". Andrzej Stękała jest rozradowany

- Co tutaj się stało? - pytał Stękałę po konkursie dziennikarz TVP Sport, Filip Czyszanowski. - Ty mi powiedz, co się wydarzyło! - odpowiadał rozradowany Polak. - Cieszę się bardzo, emocje mną targają, ale jestem szczęśliwy. Strasznie chciałem stanąć na podium i udało się w Zakopanem, to dla mnie wyjątkowe. Szkoda, że bez kibiców, ale słyszę ich i wiem, że są gdzieś tam za skocznią - opisywał skoczek.

Ryoyu Kobayashi wyprzedził Andrzeja Stękałę o zaledwie 0,3 punktu. I to tyle zabrakło, żeby w sobotę Stękała świętował nie pierwsze podium, a pierwszą wygraną w karierze. - Trzy dziesiątki brakły, tak niewiele, żeby wygrać. Ale nawet gdybym spadł na to trzecie miejsce, to tak samo bym się cieszył, podium mnie satysfakcjonuje - wskazał.

Stękała to dwunasty Polak w historii Pucharu Świata, któremu udało się stanąć na podium. Wcześniej robili to Stanisław Bobak, Piotr i Tadeusz Fijasowie, Janusz Malik, Adam Małysz, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Krzysztof Biegun, Jan Ziobro i Maciej Kot.

- Naprawdę super konkurs dla Andrzeja, niewiele zabrakło. Reszta kadry spisała się nieźle, ale jeszcze daleko od optimum - mówił po konkursie dla TVP Sport Dawid Kubacki. - Pierwsze podium na pewno coś zmienia. To taki moment, który pokazuje człowiekowi, że praca się opłaciła. Andrzejowi to było potrzebne. Teraz te emocje odpuszczą i będzie mógł się skupić po prostu na swoich skokach - komentował Kubacki.

Szansa na zwycięstwo Andrzeja Stękały w Zakopanem jeszcze jest - w niedzielę odbędzie się drugi konkurs indywidualny, który zaplanowano o godzinie 16:00. Relacja na żywo na Sport.pl.