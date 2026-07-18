Dobre wieści dla Grbicia tuż przed meczem z Francją

Polscy siatkarze kapitalnie spisują się w ostatnim turnieju Ligi Narodów w Chicago. Najpierw pokonali 3:0 Bułgarię, wicemistrza świata, a potem w takim samym stosunku ograli Brazylię. Teraz czeka ich kolejny trudny mecz - z Francuzami, mistrzami olimpijskimi. Jednak selekcjoner Nikola Grbić ma powody do zadowolenia.

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Nikola Grbić może być zadowolony. Jan Firlej wraca do kadry polskich siatkarzy

Do turniejowego składu wrócił rozgrywający Jan Firlej. Tak przynajmniej wynika z informacji opublikowanych na stronie volleyballworld.com - tam 29-latek wskoczył do meczowej czternastki. Natomiast wypadł z niej inny rozgrywający - Marcel Bakaj.

Jan Firlej w składzie reprezentacji Polski na Ligę Narodów zrzut ekranu z volleyballworld.com

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Zawodnik Projektu Warszawa pauzował od 25 czerwca, gdy doznał kontuzji łydki na rozgrzewce przed spotkaniem z Turcją (3:2) podczas turnieju w Gliwicach. Zatem po pięciu potyczkach LN (i sparingu z Niemcami) znów może pojawić się na parkiecie. Choć raczej nie od początku, kosztem Marcina Komendy.

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W starciu z Francuzami Grbić może jednak pozwolić sobie na pewne eksperymenty, gdyż Polacy mają już awans do turnieju finałowego LN (obecnie są trzeci w tabeli, z szansami na drugą pozycję). Gorzej wygląda sytuacja rywali, którzy są dopiero na 11. lokacie i muszą wygrać, by gonić czołową siódemkę i awansować.

Mecz Polska - Francja zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca o godz. 23:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.