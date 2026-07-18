Liga Narodów. O której mecz Polska - Francja? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze zapewnili sobie już awans do finałowego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w chińskim Ningbo. Podopieczni Nikoli Grbicia w nocy z piątku na sobotę o godzinie 3:00 czasu polskiego zmierzyli się z Brazylią. Po wyrównanych dwóch pierwszych partiach, które padły łupem naszych zawodników, w trzeciej odsłonie Biało-Czerwoni "postawili kropkę nad i", gromiąc "Canarinhos" 3:0.

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Liga Narodów siatkarzy. Polska - Francja. O której godzinie mecz?

Rywalizację w Chicago Polacy rozpoczęli także od zwycięstwa w trzech setach w meczu z wicemistrzami świata, reprezentacją Bułgarii. W poprzednich dwóch turniejach polska drużyna zaznała tylko dwóch porażek. Obydwie miały miejsce w trakcie pierwszego turnieju VNL i obydwie miały miejsce na przestrzeni pięciosetowego pojedynku: z Japonią oraz Słowenią.

Reprezentacja Francji w tegorocznych rozgrywkach ma wyrównany bilans: pięć zwycięstw oraz pięć porażek. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż Liga Narodów jest traktowana przez Andreę Gianiego drugorzędnie. Docelowo "Trójkolorowi" chcą trafić z formą na wrześniowe mistrzostwa Europy, w trakcie których tytułu bronić będą nasi siatkarze.

Polska - Francja. Liga Narodów siatkarzy. Kiedy i gdzie oglądać?

"Les Bleus" po dziesięciu meczach plasują się na 11. miejscu w fazie grupowej Ligi Narodów. Mistrzowie olimpijscy mają już tylko iluzoryczne szanse na to, by awansować do finałowej rywalizacji w Ningbo. By tak się stało, musieliby pokonać w pierwszej kolejności reprezentację Polski, a w ostatnim meczu okazać się lepsi od Bułgarii. Ponadto inne nacje także musiałyby "zagrać dla Francuzów", tak aby padły odpowiednie rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę skład, jakim "Trójkolorowi" udali się za Ocean, trudno uwierzyć w powodzenie takiej misji.

Biało-Czerwoni w całym czteroletnim cyklu olimpijskim - od Paryża 2024 do Los Angeles 2028 - mogą mówić o tym, iż mają do wyrównania rachunki z Francuzami. Mowa tu oczywiście o chęci rewanżu za porażkę w olimpijskim finale przed dwoma laty. Od tego czasu oba zespoły zmierzyły się ze sobą w oficjalnym meczu tylko raz. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji VNL. Wówczas po pięciosetowym boju górą byli Polacy.

Jak będzie tym razem? Mecz Polska - Francja w Chicago rozpocznie się w sobotę, 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanałach Polsat oraz Polsat Sport 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Ponadto relację na żywo "punkt po punkcie" znajdziecie na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.