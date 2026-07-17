To zdjęcie stało się przepowiednią. Messi nie wiedział, że wybiera swojego następcę

Pod koniec 2007 roku barceloński dziennik "Sport" zorganizował na stadionie Camp Nou sesję zdjęciową, która była aktem solidarności z rodzinami imigrantów. Powstał wówczas jedyny w swoim rodzaju kalendarz. Kiedy w ramach tej akcji 20-letni Leo Messi asystował przy kąpieli kilkumiesięcznego Lamine’a Yamala, nikt nie miał prawa przypuszczać, że ta historia znajdzie swoją puentę w finale mundialu.

Piłkarze Barcelony wzięli udział w akcji dobrowolnie, Leo sam się zgłosił. Pomagał kąpać dziecko mamie Yamala, która pochodzi z Gwinei Równikowej. O zdjęciu zapomniano na wiele lat, ale podczas Euro 2024 ojciec Yamala, urodzony w Maroku, wrzucił je do Internetu z podpisem: „Początek dwóch legend". Nastoletni syn zdobywał wtedy tytuł mistrza Europy z reprezentacją Hiszpanii, Messi bronił tytułu w Copa America.

W niedzielę w finale mundialu Messi stanie naprzeciwko Yamala, którego 19 lat temu symbolicznie namaścił na swojego następcę. Hiszpan uważa Argentyńczyka za najlepszego piłkarza w historii i powtarza, że nie zasługuje na porównania z nim. Z kolei najstarszy syn Messiego - Thiago - mówi, że marzy o wspólnej grze z Yamalem.

Historia Leo i Lamine'a ma wspólne korzenie. Obaj wychowali się w barcelońskiej akademii La Masia i klub z Katalonii był dla nich oknem na świat. Messi osiągnął swój pierwszy finał mundialu w wieku 27 lat, Yamal właśnie skończył 19. Jak zakończy się niedzielna rywalizacja o złoto mistrzostw świata, między gwiazdą zachodzącą i wschodzącą?

O ile 39-letni Messi wciąż jest na tym turnieju największą indywidualnością Argentyny (8 goli, 4 asysty), o tyle Yamal (1 gol) gra poniżej oczekiwań - choć w półfinałowym meczu z Francją wywalczył rzut karny, który na pierwszą bramkę zamienił Mikel Oyarzabal. Paradoksalnie taka sytuacja to komplement dla Hiszpanów, którzy nie zależą już od nastolatka.

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Przebudzenie Argentyny

W siedmiu meczach tych mistrzostw La Roja straciła tylko jedną bramkę, dzięki wspaniałej organizacji gry w defensywie i wysiłkowi przyjaciela Yamala ze szkółki Barcelony – nastoletniego Pau Cubarsiego. Przy czym drużyna Luisa de la Fuente broni się... poprzez atak, wysoki pressing i posiadanie piłki. Francuzom w półfinale (2:0) wybili ją z głowy. Drużyna Didiera Deschampsa wywoływała strach kolejnych rywali, aż trafiła na Hiszpanów. Okazało się, że druga linia La Roja nie ma sobie równych.

Trudny wyobrazić sobie sukces Hiszpanów bez Rodriego - laureata Złotej Piłki z 2024 roku. Dani Olmo najbardziej błyskotliwie rozgrywa piłkę, przyspiesza ataki, a niektóre z jego zagrań są po prostu genialne. Jak asysta przy drugiej bramce w półfinale z Francją, którą zdobył obrońca Pedro Porro. Ale siłą La Roja są nie tyle indywidualności, co uniwersalność graczy, organizacja gry i potencjał tych, którzy wchodzą z ławki rezerwowych. Grając tylko w końcówkach meczów Mikel Merino rozstrzygał spotkania z Portugalią i Belgią, w drodze Hiszpanii do finału.

W czterech meczach fazy pucharowej Argentyna straciła aż sześć bramek. Cierpiała w każdym spotkaniu. Cierpienie ją jednak uszlachetniało. Od 1962 roku żaden zespół nie obronił tytułu mistrza świata. Ostatnia dokonała tego Brazylia. Argentyna ma szansę powtórzyć ten wyczyn po 64 latach. Albicelestes zdobywali dotąd tytuł trzy razy (1978, 1986, 2022), Hiszpania zaledwie raz, w 2010 roku w RPA.

Zespół De la Fuente gra w tych mistrzostwach coraz piękniej, drużyna Lionela Scaloniego dopasowuje się do klasy rywala. To zapowiada wspaniały mecz w Nowym Jorku, bo Hiszpanie na pewno pozostaną wierni swojemu stylowi. Argentyńczycy będą musieli odpowiedzieć, jak w środę w Atlancie w półfinale z Anglią po stracie gola (wygrali 2:1). Przez 40 minut drugiej połowy zobaczyliśmy Argentynę tak mocną i zdeterminowaną, jak na mundialu w Katarze. Jakby czas dla Messiego i reszty się zatrzymał.

Finał Hiszpania - Argentyna w niedzielę, 19 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Transmisja w TVP 1, TVP Sport.