Mariusz Wlazły pęka z dumy. Oto co zrobił jego syn. "Piękna historia"

Polscy siatkarze do lat 18 rywalizowali na Mistrzostwach Europy Wschodniej (EEVZA). Zaczęli kapitalnie - od dwóch zwycięstw w grupie A, pokonali kolejno Gruzję oraz Łotwę. Dzięki tym triumfom awansowali do finału, gdzie zmierzyli się z Ukrainą, która pokonała Azerbejdżan i Estonię.
W wielkim finale Polacy nie dali Ukraińcom żadnych szans. Rozbili ich 25:13, 25:16 i 25:11, co zapewniło im złoty medal tej imprezy. Warto podkreślić, że dzięki temu zwycięstwu Polacy zagwarantowali sobie awans na mistrzostwa Europy U-18.
Wydarzenie to śledził Mariusz Wlazły, którego syn - Arkadiusz był w kadrze reprezentacji Polski. Dumny tata udostępnił on na swojej relacji zdjęcie syna w koszulce z dziesiątką na plecach.
Fotorelację z tego wydarzenia na Instagramie zamieścił także Arkadiusz Wlazły, który napisał: "Piękna historia po dwóch latach czekania na imprezę międzynarodową. Dziękuję bardzo całej drużynie za te niezwykle udane mistrzostwa EEVZA to nasz wspólny sukces" - czytamy.
Na jednym ze zdjęć Arkadiusz Wlazły pozuje ze swoim tatą - obaj mają nr 10 na koszulce. Z tym numerem Mariusz Wlazły grał w reprezentacji Polski.
