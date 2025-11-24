Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Mariusz Wlazły pęka z dumy. Oto co zrobił jego syn. "Piękna historia"
Polscy siatkarze U-18 wygrali Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA). Biało-Czerwoni rozbili Ukrainę w finale 25:13, 25:16, 25:11. Poczynaniom młodych siatkarzy przyglądał się Mariusz Wlazły, którego syn grał na turnieju dla reprezentacji Polski.
Mariusz Wlazły
Polsat Sport

Polscy siatkarze do lat 18 rywalizowali na Mistrzostwach Europy Wschodniej (EEVZA). Zaczęli kapitalnie - od dwóch zwycięstw w grupie A, pokonali kolejno Gruzję oraz Łotwę. Dzięki tym triumfom awansowali do finału, gdzie zmierzyli się z Ukrainą, która pokonała Azerbejdżan i Estonię.

Zobacz wideo Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa pokonany przez PGE GiEK Skrę Bełchatów. Daniel Popiela: Ogrom pracy przed nami

Mariusz Wlazły jest dumny z syna

W wielkim finale Polacy nie dali Ukraińcom żadnych szans. Rozbili ich 25:13, 25:16 i 25:11, co zapewniło im złoty medal tej imprezy. Warto podkreślić, że dzięki temu zwycięstwu Polacy zagwarantowali sobie awans na mistrzostwa Europy U-18.

Wydarzenie to śledził Mariusz Wlazły, którego syn - Arkadiusz był w kadrze reprezentacji Polski. Dumny tata udostępnił on na swojej relacji zdjęcie syna w koszulce z dziesiątką na plecach.

Zobacz też: Było 15:20, gdy drużyna Kurka ruszyła w pościg. Polak pokazał, co potrafi

Fotorelację z tego wydarzenia na Instagramie zamieścił także Arkadiusz Wlazły, który napisał: "Piękna historia po dwóch latach czekania na imprezę międzynarodową. Dziękuję bardzo całej drużynie za te niezwykle udane mistrzostwa EEVZA to nasz wspólny sukces" - czytamy.

Na jednym ze zdjęć Arkadiusz Wlazły pozuje ze swoim tatą - obaj mają nr 10 na koszulce. Z tym numerem Mariusz Wlazły grał w reprezentacji Polski.

 

Polska – Ukraina 3:0 (25:13, 25:16, 25:11)

Skład reprezentacji Polski:

  • Rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Michał Syguła
  • Przyjmujący: Mateusz Oczko, Karol Leppert, Arkadiusz Wlazły, Bartosz Fidyk, Kuba Shittu
  • Atakujący: Adam Potempa
  • Środkowy: Mikołaj Kierkowski, Mikołaj Pachura, Cezary Ślusarz, Marcel Biernikowicz
  • Libero: Kacper Wiśniewski, Adam Małecki

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Arkadiusz Wlazły
Arkadiusz WlazłyScreen - https://www.instagram.com/mariuszwlazly_official_insta/

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem