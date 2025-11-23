Było 15:20, gdy drużyna Kurka ruszyła w pościg. Polak pokazał, co potrafi

Bartosz Kurek imponuje po powrocie do Japonii. Po dziewięciu meczach SV League Tokyo Great Bears plasowało się na szóstym miejscu z dorobkiem czterech zwycięstw i pięciu porażek. Polak jest jedną z wyróżniających się postaci, co udowadnia w każdym meczu.

Zobacz wideo BOGDANKA LUK Lublin pokonała JSW Jastrzębski Węgiel. Marcin Komenda MVP spotkania

Dobre otwarcie zespołu Bartosza Kurka

W ostatnim starciu drużyna kapitana reprezentacji Polski pokonała JT Thunders 3:2 (23:25, 29:27, 25:23, 16:25, 15:10). Mecz był bardzo zacięty i po czwartym secie wydawało się, że siatkarze ze stolicy leżą na deskach, ale ostatecznie dali radę się podnieść.

W rewanżu rozgrywanym dzień później już oglądaliśmy inny obraz tego spotkania. Od początku zespół Bartosza Kurka miał delikatne problemy ze skutecznością, co wykorzystywali rywale, którzy odskoczyli na dwa "oczka: (6:4). Siatkarze Tokyo Great Bears na chwilę doprowadzili do wyrównania, ale JT Thunders ponownie odskoczyli (19:16).

Jednak w końcówce to zespół Polaka zachował więcej zimnej krwi. Najpierw doprowadzili do wyrównania 21:21, a następnie zdobyli dwa oczka z rzędu, dzięki czemu mieli dwie piłki setowe (22:24). Zawodnicy JT Thunders dzielnie się bronili i doprowadzili do wyrównania, ale po kolejnych dwóch akcjach schodzili z parkietu przegrani (24:26).

W drugiej partii zespół Bartosza Kurka ponownie musiał gonić wynik. Tym razem rywale bardzo szybko odskoczyli na trzy punkty (7:4) i wydawało się, że kontrolują to spotkanie. Jednak jak trwoga, to do Kurka, który był bardzo skuteczny w tym spotkaniu i wiele sytuacyjnych, czy trudnych piłek było kierowanych do niego.

Zawodnikom Tokyo Great Bears udało się wyrównać (14:14), a następnie wypracować prowadzenie (16:19), którego do końca nie oddali. JT Thunders próbowali dogonić rywali, ale im się to nie udało i ponownie polegli, tym razem 23:25.

JT Thunders wygrali seta, ale później polegli

Kiedy wydawało się, że ten mecz powoli zmierza do końca, siatkarze JT Thunders wzięli się w garść - punktowali w czwartym secie i konsekwentnie powiększali swoją przewagę (11:8). Mimo krótkiego dołka i przegrania czterech akcji z rzędu (z 13:10 na 13:14), to oni zanotowali kapitalną serię. Na siedem piłek wykorzystali sześć, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 20:15. Drużyna Bartosza Kurka robiła wszystko, by odwrócić losy tej partii, ale się to nie udało i gospodarze zatriumfowali 25:23, doprowadzając do wyniku 1:2.

Jednak to był tylko jednorazowy taki wyskok w wykonaniu JT Thunders. W czwartym secie siatkarze Tokyo Great Bears zdobywali punkty seriami (2:6 i 5:11). Zespół Bartosza Kurka nie wypuścił już tego seta z rąk i wygrał 19:25, a w całym meczu 1:3.

Bartosz Kurek zdobył w tym meczu 21 punktów. Zanotował asa i trzy bloki. Jak zauważył Jakub Balcerzak - zanotował także sześć obron.