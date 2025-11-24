Cały świat widział, czego dokonał Messi! Historyczny wyczyn

Była 19. minuta niedzielnego meczu ćwierćfinałowego MLS: Cincinnati - Inter Miami. Właśnie wtedy zawodnicy Interu zagrali piękną, zespołową akcję. Leo Messi na 25 metrze podał w pole karne do swojego rodaka Mateo Silvettiego, a ten odegrał do wbiegającego Messiego, który z ośmiu metrów strzałem głową zdobył gola.

Ależ wynik Leo Messiego! Znów przeszedł do historii

Messi po raz kolejny przeszedł do historii piłki nożnej. Został pierwszym zawodnikiem, który brał udział w 1300 bramkach w swojej karierze. Na taki bilans składa się 896 bramek i 404 asyst.

W meczu z Cincinnati Messi oprócz gola miał bowiem aż trzy asysty! Do siatki trafiali też Silvetti i dwa razy kolejny Argentyńczyk Tadeo Allende.

Messi tym samym wyrównał wynik legendarnego piłkarza Ferenca Puskasa, który w swojej karierze miał 404 asyst.

"Wiele źródeł podaje liczbę asyst Puskasa, ale nie da się tego wiarygodnie potwierdzić oficjalnymi statystykami, co nie jest niemożliwe w przypadku osiągnięć Leo. Następna asysta Messiego uczyni go jedynym liderem w dziedzinie asyst w historii piłki nożnej" - pisze "Championat".

38-letni piłkarz ma obecnie niesamowitą serię. Zdobywał gola w każdym z sześciu ostatnich spotkań Interu Miami, a w sumie w tych meczach trafił aż 11 razy! W dodatku ustanowił nowy rekord w liczbie goli i asyst w historii play-offów MLS (6 bramek i 5 asyst).

Messi w tym sezonie ma imponujący bilans w Interze Miami. Były piłkarz FC Barcelony zagrał w 39 meczach, zdobył aż 37 bramek i miał 19 asyst. W sumie jego bilans dla tego klubu to: 85 spotkań, 76 goli i 38 asyst.

Inter Miami w półfinale MLS zmierzy się z drużyną New York City, która pokonała 1:0 (1:0) Philadelphię Union.

