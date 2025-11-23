Kapitalne osiągnięcie Leona! Tak wygląda tabela PlusLigi

Meczem Barkomu Każany Lwów z Bogdanką LUK Lublin zakończyła się niedzielna rywalizacja w siatkarskiej Plus Lidze. Ekipa z Ukrainy na hali w Elblągu nie dała rady aktualnym mistrzom Polski. Przegrała w czterech setach 19:25, 23:25, 28:26, 20:25. W trakcie spotkania swoje wielkie chwile przeżywał jeden z bohaterów zwycięskiej ekipy - Wilfredo Leon.

Początek drugiego sezonu w PlusLidze, a Leon dobił do setki. Ależ statystyki!

Już w trakcie pierwszego seta przyjmujący Bogdanki popisał się asem serwisowym. Nie byłoby w tym nic szczególnego - w końcu słynie on ze znakomitej zagrywki - gdyby nie jeden fakt. Okazuje się, że był to jego setny as w rozgrywkach PlusLigi, co odnotowali przedstawiciele rozgrywek. - Gra dopiero drugi sezon w PlusLidze, a już na swoim koncie ma 100 asów w najlepszej lidze świata. A mowa oczywiście o Wilfredo Leonie LUK-u Lublin. Gratulacje! - napisali na platformie X.

W całym starciu Leon posłał w sumie cztery punktowe zagrywki, a mecz zakończył z dorobkiem 12 punktów. Skuteczniejsi od niego w drużynie gości byli tylko Aleks Grozdanow (20 punktów) i Kewin Sasak (16). Emocji nie zabrakło także w dwóch pozostałych meczach.

Absolutna sensacja w czołówce PlusLigi. Wygrali 3:0 i gonią lidera

W pierwszym z nich szóste zwycięstwo w sezonie odnieśli siatkarze Indykpolu AZS-u Olsztyn, którzy uchodzą za rewelację rozgrywek. W starciu z ostatnim w tabeli Cuprum Stilon Gorzów problemy mieli tylko w pierwszej odsłonie. Wówczas długo grali na przewagi, ale ostatecznie zwyciężyli 32:30. W kolejnych było już z górki. Wygrali je do 20 i 19.

Zdecydowanie bardziej zacięty był natomiast mecz Projektu Warszawa ze Ślepskiem Malow Suwałki. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie w setach, ale gospodarze za każdym razem odrabiali straty. Obie drużyny musiały więc rozegrać tie-break. Lepsi okazali się w nim warszawiacy, którzy wygrali 15:11, a w całym spotkaniu 23:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:11. Indywidualnie fantastyczne liczby wykręcił gracz Ślepska Bartosz Filipiak, który sam zdobył aż 27 punktów. Mimo to MVP meczu wybrano libero Projektu - Damiana Wojtaszka.

A jak na ten moment prezentuje się sytuacja w tabeli? Liderem jest Aluron CMC Warta Zawiercie, który o punkt wyprzedza ekipę z Olsztyna. Ta rozegrała jednak jeden mecz mniej. Dzięki zwycięstwu z Barkomem podium uzupełnia Bogdanka LUK Lublin, która ma już cztery punkty straty do pierwszego miejsca. Najsłabiej radzą sobie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa oraz Cuprum Stilon Gorzów. Obie mają w dorobku po trzy oczka. Zamykająca tabelę drużyna z Gorzowa nie wygrała jednak ani jednego meczu.

Tabela PlusLigi po niedzielnych meczach: