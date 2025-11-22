Kapitalne wejście reprezentanta Polski do nowego klubu! "Lider"

Tego lata Tomasz Fornal zmienił barwy. Odszedł z Jastrzębskiego Węgla i dołączył do Ziraatu Bankasi Ankara. W nowej drużynie zaliczył kapitalne wejście. Błyskawicznie pomógł w zdobyciu Superpucharu Turcji. Z bardzo dobrej strony pokazał się też w kolejnych spotkaniach, tym razem w lidze. Był jednym z liderów i mocno przyczynił się do zwycięstw. W sobotę 22 listopada potwierdził znakomitą formę.

Znakomity występ Fornala w Turcji. Kolejny! "Lider"

Tego dnia jego zespół mierzył się na wyjeździe z Cizre Bld. I to goście byli absolutnym faworytem do zwycięstwa. Przed tym spotkaniem byli liderami tabeli, a rywale okupowali ostatnią lokatę, bez jakiegokolwiek punktu na koncie. I faktycznie Ziraat wywiązał się z roli faworyta. Nieco więcej walki i nerwowości było właściwie tylko w pierwszym secie. Gospodarze stawili opór, ale to wystarczyło do zdobycia 22 punktów. W kolejnych dwóch partiach drużyna Fornala wygrała do 18, unikając chwil dekoncentracji.

Duża w tym zasługa Polaka. Błyszczał na boisku. Najlepiej świadczy o tym fakt, że zdobył aż 17 punktów, najwięcej dla zespołu Ziraatu tego dnia. Jednak nie tylko tymi statystykami zaimponował. Miał 63-procentową skuteczność w ataku, bo skończył 12 z 19 piłek. Dodatkowo posłał trzy asy serwisowe i dwukrotnie był w stanie skutecznie zablokować rywali. Mógł też pochwalić się aż 61-procentowym pozytywnym przyjęciem. "FORNAL - LIDER ZIRAATU!" - ocenił wprost Jakub Balcerzak na X.

Dzięki temu zwycięstwu zespół Polaka umocnił się na prowadzeniu w tabeli ligi tureckiej. Po pięciu kolejkach ma komplet punktów na koncie. Co więcej, dotychczas stracił ledwie dwa sety. Jest więc na dobrej drodze, by zgarnąć mistrzostwo kraju w tym sezonie. Ambicje klubu, jak i Fornala są jednak dużo większe. Chcą wywalczyć potrójną koronę - z Ligą Mistrzów włącznie.

Zwrot ws. przyszłości Fornala?

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że obecny sezon może być pierwszą i ostatnią kampanią Fornala w Ziraacie. Rzekomo zainteresowana nim jest Aluron CMC Warta Zawiercie. Polak już po roku mógłby więc powrócić do PlusLigi. To jednak tylko plotki. Być może sukcesy z tureckim klubem skłonią Fornala, jak i same władze Ziraatu do przedłużenia współpracy o kolejne sezony.