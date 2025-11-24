Sensacyjna oferta dla Lewandowskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić

Robert Lewandowski znów imponuje w barwach FC Barcelony. W ostatnim meczu przed zgrupowaniem reprezentacji Polski - przeciwko Celcie Vigo (4:2) - ustrzelił hat-tricka. Z kolei w minioną sobotę trafił do siatki w wygranym 4:0 spotkaniu z Athletikiem Bilbao na Camp Nou. Mimo znakomitej formy nadal nie wiadomo jednak, czy Polak pozostanie w stolicy Katalonii dłużej niż do 30 czerwca przyszłego roku. Zamieszanie wokół jego kontraktu rozbudziło więc apetyty innych europejskich zespołów.

"AS": Lewandowski dostał ofertę. Oto co odpowiedział

Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazał hiszpański "AS". Jego zdaniem "sytuację próbuje wykorzystać" tureckie Fenerbahce Stambuł, które "przygotowuje ofertę za polskiego napastnika". - Kataloński klub jest otwarty na rozważenie każdej propozycji dotyczącej Lewandowskiego, a Fenerbahce wydaje się być jedynym klubem, który jak dotąd podjął zdecydowany krok w kierunku ewentualnego transferu - czytamy.

"AS" przekazał nawet, że Fenerbahce "nawiązało już wstępny kontakt" z Lewandowskim, a nawet złożyło pierwszą ofertę. Turcy mieli mu zaproponować półtoraroczną umowę. Ten jednak na to nie przystał, ale co ciekawe nie powiedział definitywnie: "nie". - Lewandowski odpowiedział, że chce dwuipółletniego kontraktu i odrzucił półtoraroczną ofertę - twierdziła gazeta.

Lewandowski dołączy do kolegi z reprezentacji Polski? Aż trudno to sobie wyobrazić

Jeżeli te doniesienia są prawdziwe, to być może Fenerbahce wkrótce złoży kolejne oferty. Gdyby Lewandowski ostatecznie zdecydował się na taki transfer, dołączyłby do innego reprezentanta Polski - Sebastiana Szymańskiego. 26-latek rozgrywa obecnie w tym zespole trzeci sezon.

Mimo wszystko wydaje się to mało prawdopodobne. Sam Lewandowski podczas jednej z konferencji prasowych przy okazji meczów reprezentacji Polski przyznał jednak, że nadal nie wie, czy pozostanie w FC Barcelonie. - Nawet, jakby klub (FC Barcelona - red.) teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił.