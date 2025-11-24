Sensacyjna oferta dla Lewandowskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić

Robert Lewandowski znów imponuje w barwach FC Barcelony. W ostatnim meczu przed zgrupowaniem reprezentacji Polski - przeciwko Celcie Vigo (4:2) - ustrzelił hat-tricka. Z kolei w minioną sobotę trafił do siatki w wygranym 4:0 spotkaniu z Athletikiem Bilbao na Camp Nou. Mimo znakomitej formy nadal nie wiadomo jednak, czy Polak pozostanie w stolicy Katalonii dłużej niż do 30 czerwca przyszłego roku. Zamieszanie wokół jego kontraktu rozbudziło więc apetyty innych europejskich zespołów.
Tak przynajmniej wynika z informacji, jakie przekazał hiszpański "AS". Jego zdaniem "sytuację próbuje wykorzystać" tureckie Fenerbahce Stambuł, które "przygotowuje ofertę za polskiego napastnika". - Kataloński klub jest otwarty na rozważenie każdej propozycji dotyczącej Lewandowskiego, a Fenerbahce wydaje się być jedynym klubem, który jak dotąd podjął zdecydowany krok w kierunku ewentualnego transferu - czytamy.
"AS" przekazał nawet, że Fenerbahce "nawiązało już wstępny kontakt" z Lewandowskim, a nawet złożyło pierwszą ofertę. Turcy mieli mu zaproponować półtoraroczną umowę. Ten jednak na to nie przystał, ale co ciekawe nie powiedział definitywnie: "nie". - Lewandowski odpowiedział, że chce dwuipółletniego kontraktu i odrzucił półtoraroczną ofertę - twierdziła gazeta.
Jeżeli te doniesienia są prawdziwe, to być może Fenerbahce wkrótce złoży kolejne oferty. Gdyby Lewandowski ostatecznie zdecydował się na taki transfer, dołączyłby do innego reprezentanta Polski - Sebastiana Szymańskiego. 26-latek rozgrywa obecnie w tym zespole trzeci sezon.
Mimo wszystko wydaje się to mało prawdopodobne. Sam Lewandowski podczas jednej z konferencji prasowych przy okazji meczów reprezentacji Polski przyznał jednak, że nadal nie wie, czy pozostanie w FC Barcelonie. - Nawet, jakby klub (FC Barcelona - red.) teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił.
