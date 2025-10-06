4 - w tylu mistrzostwach świata z rzędu reprezentacja Polski siatkarzy cieszyła się ze zdobycia medalu. Biało-Czerwoni od 2014 roku nie schodzą z medalowej ścieżki. W tegorocznych mistrzostwach świata rozegranych na Filipinach Polacy czuli jednak duży niedosyt, bo wywalczyli tylko brązowy medal. - Jesteśmy zmęczeni, ale myślę, że jesteśmy też trochę rozczarowani, bo mieliśmy duże oczekiwania. Ale myślę, że mamy dużo powodów do świętowania, bo jesteśmy jedynym zespołem w ostatnich czterech edycjach mistrzostw świata, który wraca z medalem - mówił po powrocie do Polski Nikola Grbić, trener Polaków.

Stephane Antiga ocenił występ Polaków na mistrzostwach świata

Występ Biało-Czerwonych na tegorocznych mistrzostwach świata ocenił Stephane Antiga, były selekcjoner reprezentacji Polski (w latach 2013-2016), a obecnie trener mistrzów Polski - Luk Lublin.

- Uważam, że brązowy medal to dobry wynik dla Polski, zwłaszcza że drużyna miała sporo problemów zdrowotnych. Zresztą medal w mistrzostwach świata, to zawsze jest sukces. Biorąc pod uwagę wszystkie problemy, z jakimi borykali się Polacy, uważam, że poradzili sobie bardzo dobrze. Rozumiem, że prawdopodobnie niektórzy zawodnicy, czy ogólnie polska drużyna, mogą być nieco rozczarowani wynikiem, ale dla mnie brązowy medal MŚ to też sukces - powiedział Antiga dla siatka.org.

Były świetny przyjmujący reprezentacji Francji przyznał też, że zupełnie nie spodziewał się takiego poziomu turnieju i tylu niespodzianek.

- Nie spodziewałem się tak wysokiego poziomu i nie mogłem sobie nawet wyobrazić takich niespodzianek. Japonia, Brazylia, Francja, to drużyny, które były w gronie faworytów do medali, a nawet nie wyszły z grupy, więc to była naprawdę duża niespodzianka. Oznacza to też, że niektóre drużyny, jak Belgia, Finlandia, Czechy potrafią bardzo dobrze grać. Co do Bułgarii nie spodziewałem się, że zagrają w finale, ale wiedziałem, że mogą dotrzeć do ćwierćfinału lub półfinału. To była lekcja dla wysoko notowanych drużyn, że nie można liczyć na łatwy początek mistrzostw, opierając się tylko na tym, że ma się teoretycznie lepszą drużynę, bo to jest pułapka - dodał Antiga.

Dwa dni temu polscy siatkarze poznali rywali podczas fazy grupowej najważniejszej imprezy przyszłego sezonu - mistrzostw Europy. Zmierzą się w nich w fazie grupowej z: Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią i Izraelem.