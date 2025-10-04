Znamy rywali polskich siatkarzy na ME. Dramat!

Od meczu o brąz z Czechami, po którym Polacy kolejny raz stanęli na podium mistrzostw świata nie zdążył minąć tydzień, a już dostaliśmy jedną z najważniejszych informacji odnośnie przyszłego sezonu dla drużyny trenera Nikoli Grbicia. Niestety, to nie są wieści, które tego wieczoru zapewne chciał usłyszeć Serb.

Rewelacja MŚ w grupie ME z Polakami. Nie można było trafić gorzej!

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zaplanowano w dniach 9-27 września w aż czterech krajach: Włoszech, Rumunii, Finlandii i Bułgarii. W sobotę w Bari odbyło się losowanie ich fazy grupowej. Miastami-gospodarzami turnieju zostały odpowiednio: Neapol, Modena, Turyn i Mediolan we Włoszech, Warna w Bułgarii, Tampere w Finlandii oraz Kluż-Napoka w Rumunii.

Gospodarze zostali rozdzieleni na czoło wszystkich czterech grup i jeszcze przed losowaniem mogli dobrać sobie po jednym rywalu. Polacy, jak można było się spodziewać, nie zostali wybrani przez żadnego z nich. Byli losowani z koszyka numer jeden - nie mogli zatem trafić do grupy ze Słoweńcami, Francuzami i Serbami. Nie mogli też zagrać w grupie A z Włochami. To dlatego, że na ME w siatkówce zasadą w fazie grupowej jest, że na tym etapie rozgrywek nie mogą się ze sobą zmierzyć finaliści poprzedniej edycji - czyli właśnie Polacy i Włosi.

Przez to najtrudniejszym rywalem spośród gospodarzy, na którego mogli wpaść Polacy, była Bułgaria - świeżo upieczony wicemistrz świata z Filipinów, rewelacja turnieju. I niestety, rumuński siatkarz Bela Bartha, który rozlosowywał drużyny z pierwszego koszyka, wyciągnął tę z kartką z napisem "Polska" akurat przy grupie B - z Bułgarami i Macedończykami. Jasne stało się, że Polacy trafili najgorzej jak mogli.

Tak Polacy będą bronić tytułu. To tu zaczną ME

Kolejni przeciwnicy na szczęście nie są już na tak wysokim poziomie. Mecze z Ukraińcami, Portugalczykami i Izraelczykami będą takimi, w których ze względu na jakość naszej kadry, możemy oczekiwać pewnych zwycięstw.

Grupa polskich siatkarzy na ME 2026:

- Bułgaria - wicemistrzowie świata 2025, 1/8 finału ME 2023, 9. miejsce w rankingu FIVB

- Macedonia Północna - 1/8 finału ME 2023, od 1970 roku nie grali na MŚ, 47. miejsce w rankingu FIVB

- Ukraina - ćwierćfinał ME 2023, odpadli po grupie MŚ 2025, 17. miejsce w rankingu FIVB

- Portugalia - 1/8 finału ME 2023, 1/8 finału MŚ 2025, 23. miejsce w rankingu FIVB

- Izrael - odpadli po grupie ME 2023, od 1970 roku nie grali na MŚ, 31. miejsce w rankingu FIVB

Polacy w fazie grupowej ME zagrają zatem w Warnie. W meczu z gospodarzami czeka ich spory sprawdzian - to będzie wyzwanie, spotkanie ze świetnie rozwijającym się, niewygodnym i świetnym jakościowo rywalem. Jego młodzi zawodnicy - zwłaszcza bracia Simeon i Aleksandar Nikołow - są teraz na ustach całego siatkarskiego środowiska. Choć może to i lepiej, że zmierzymy się z nimi już na takim etapie wielkiej imprezy? Po MŚ słychać sporo głosów wskazujących, że Polacy nie osiągnęli najwyższej formy na Filipinach właśnie przez to, że na początku turnieju nie mieli naprzeciwko siebie silnych rywali. Tym razem będzie inaczej.

Grupy mistrzostw Europy siatkarzy w 2026 roku:

Grupa A (Neapol, Modena, Turyn): Włochy, Szwecja, Słowenia, Czechy, Grecja, Słowacja

Grupa B (Warna): Bułgaria, Macedonia Północna, Polska, Ukraina, Portugalia, Izrael

Grupa C (Finlandia): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgia, Holandia, Dania

Grupa D (Rumunia): Rumunia, Łotwa, Francja, Niemcy, Turcja, Szwacjaria

Spośród krajów-gospodarzy ME Polacy trafili zdecydowanie najgorzej jak mogli, ale w przypadku kolejnych zespołów da się odnieść wrażenie, że to w pozostałych grupach sytuacja wygląda gorzej. Zwłaszcza w grupie D - z Rumunią, Francją, Niemcami i Turcją - czy grupie C - z Serbią, Belgią i Holandią.

Polacy to aktualni mistrzowie Europy i w Warnie, a później w przypadku awansu do dalszej fazy turnieju, w Mediolanie, będą bronić tytułu. Za kadencji Nikoli Grbicia z każdej wielkiej imprezy przywozili medal - Serb ma już takich aż osiem. Oby ME 2026 były kolejną.