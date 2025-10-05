Wszystko jasne! Michał Kubiak podjął decyzję ws. dalszej kariery

Kilka miesięcy temu serwis olleyball.it ujawnił, że Polak trafi do wietnamskiego Ho Chi Minh City Police. W sobotę agencja menedżerska Kubiaka potwierdziła te przypuszczenia. To oznacza, że Kubiak kolejny raz zagra w Azji. W lutym przyszłego roku były kapitan reprezentacji Polski skończy 38 lat, ale wciąż zamierza cieszyć się grą w siatkówkę.

Kubiak pokochał Azję. Kolejny kraj na koncie

Do Azji Kubiak trafił w 2016 roku. Został wówczas zawodnikiem japońskiego Panasonic Panthers. W Japonii grał do sezonu 2022/23. W tym czasie zdobył aż sześć medali mistrzostw kraju, w tym dwa złote (2018, 2019). W międzyczasie zaliczył również pierwszą przygodę w Chinach, grając przez krótki czas w Beijing BAIC Motor. Zajął z nim drugie miejsce w lidze.

W 2023 roku dołączył do Shanghai Bright. Z tym zespołem dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Chin. Teraz przychodzi czas na grę w trzecim azjatyckim kraju.

37-latek za granicą występował jeszcze w przeszłości w tureckim Halkbanku Ankara, włoskiej Pallavolo Padwa oraz izraelskim Hapoelu Kirjat Atta. W polskiej PlusLidze po raz ostatni widzieliśmy go w 2014 roku, kiedy był zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla.

Kubiak żywą legendą siatkówki w Polsce

W tym roku mogliśmy zobaczyć Kubiaka w roli eksperta przy okazji meczów reprezentacji Polski. W przeszłości w narodowych barwach przyjmujący wywalczył dwa złote medale mistrzostw świata, złoto i brąz Ligi Światowej, a także srebro w Lidze Narodów, czyli "następczyni" LŚ. W dodatku ma też dwa srebra i brąz w Pucharze Świata i trzy brązowe krążki mistrzostw Europy.

Jak widać, lista osiągnięć jest długa, a do pełni szczęścia zabrakło wybitnemu siatkarzowi jedynie olimpijskiego podium. Kubiak pożegnał się z reprezentacją Polski w 2022 roku, a w latach 2015-2021 był jej kapitanem.