Grbić publicznie skrytykował kadrowicza. "Jesteśmy poważną drużyną"

Niedawno zakończone mistrzostwa świata w siatkówce stały pod znakiem niespodzianek. Wielu faworytów odpadało już na wczesnym etapie turnieju, co tylko zwiększało szanse Polski na zdobycie złotego medalu. Finalnie Biało-Czerwoni wrócili do kraju z brązowym krążkiem po wygranej nad Czechami - wcześniej w półfinale lepsi okazali się Włosi. - Przepraszam was. To już ósmy turniej, gdy byłem trenerem tej drużyny i ósmy, z którego przywieźliśmy medal. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji ten medal będzie inny, najcenniejszy - mówił Nikola Grbić na konferencji prasowej po powrocie Polaków z Filipin.
Nikola Grbić udzielił wywiadu portalowi WP SportoweFakty po mistrzostwach świata. Trener skrytykował Norberta Hubera za słowa, które padły z jego ust po przylocie do Filipin na turniej. - Pada deszcz, aura nie jest super. Poza tym jest bardzo wilgotno. Wszędzie jest zimno w pomieszczeniach i są miejsca, gdzie niezbyt dobrze pachnie. Więc ogólnie na razie średnie odczucia co do Filipin, co do naszego pobytu tutaj - opowiadał środkowy Biało-Czerwonych.
- To nie był szczęśliwy wywiad. Każdy może mieć swoją opinię, ale nie zawsze musisz dzielić się nią z dziennikarzami. Jesteśmy poważną drużyną, a podczas najważniejszych turniejów musimy się skupić na kluczowych sprawach. Federacja na Filipinach to nie jest najbogatsza federacja na świecie i siłą rzeczy nie ma doświadczenia w organizacji takich imprez. Ale to nie jest nasza sprawa! Zespół pojechał tam walczyć o medale i nie powinien przejmować się tym, czy pada deszcz, czy jest klimatyzacja i kilka mniej ważnych spraw - przekazał Grbić.
Sam selekcjoner obawiał się, że takie narzekania mogą zdekoncentrować zespół podczas rywalizacji o medale. - Warunki były takie same dla wszystkich. Nie było żadnej złośliwości w naszym kierunku. Z tego powodu uważam, że zachowanie Norberta było zupełnie niepotrzebne i nie chcę, by kiedykolwiek to się powtórzyło. To potem obraca się przeciwko całemu zespołowi. Być może warto byłoby o tym mówić, gdyby to była złośliwość organizatorów w stosunku do nas. Nic takiego nie miało miejsca - dodał.
Na razie Grbić mówi wprost, że jest rozczarowany, że Polska zdobyła brązowy medal. - Może za kilka dni mi przejdzie. W tym momencie uważam, że wróciliśmy "tylko" z brązowym medalem. Jest mi trochę lepiej, gdy spojrzę na cały sezon i zdam sobie sprawę, że najpierw wygraliśmy Ligę Narodów, a potem zdobyliśmy medal na mistrzostwach świata. Same mistrzostwa świata to jednak zawód. Dziś wszyscy jesteśmy rozczarowani i zmęczeni, a ja nie chcę, by ktokolwiek podejmował decyzję pod wpływem emocji - tłumaczy selekcjoner.
- To był zdecydowanie jeden z najtrudniejszych turniejów w mojej karierze. Trudnych momentów było bardzo dużo i mieliśmy problem, by poradzić sobie z tym wszystkim. Tuż przed meczem z Włochami dowiedzieliśmy się, że zagramy bez Bartosza Kurka. Reszta kadrowiczów patrzy na niego, on jest liderem tej kadry na boisku i poza nim. Strata takiego zawodnika w takim momencie, to coś bardzo bolesnego - podsumował Grbić.
