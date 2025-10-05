Reprezentant Polski opuszcza kraj. Teraz tam będzie grał. "Bracie"

Za Norbertem Huberem dość trudny sezon reprezentacyjny. Długo trapiły go urazy, Ligę Narodów przegapił w całości i nie było pewne, czy zdąży na mistrzostwa świata. Zdążył, ale choć spisał się solidnie, to nie był to jego absolutnie najwyższy poziom, bo też po prostu nie mógł taki być. Nie miał dość czasu, by doszlifować formę. Teraz odpoczynku wiele miał nie będzie, bo jego liga rusza już pod koniec października.

Huber jak Kurek. Japonia stoi otworem

Po raz pierwszy w jego karierze nie mówimy w tym kontekście o polskich rozgrywkach. Po latach gry w PlusLidze dla m.in. ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle i ostatnio dla Jastrzębskiego Węgla, Huber postanowił spróbować czegoś nowego. Nasz środkowy zagra w Japonii, w zespole Wolf Dogs Nagoya, gdzie kiedyś grał Bartosz Kurek. On też zresztą zdecydował się na powrót na Daleki Wschód, tyle że do Tokyo Great Bears. Przed wylotem do Kraju Kwitnącej Wiśnie Huber znalazł jeszcze czas na spotkanie z bliskim przyjacielem Bartoszem Bednorzem, a także jego partnerką Aleksandrą Bator.

Bednorz z Huberem spotkali się ostatni raz przed sezonem. "Wracaj z medalem"

Nasi siatkarze po wszystkim wymienili się relacjami na Instagramie. Huber wstawił zdjęcie Bednorza z podpisem "Ostatnia Randka". Za to Bednorz odpowiedział ich wspólną fotografią i nieco dłuższym opisem. Dał mu przy okazji pewne zadanie. - Bracie, podbijaj nową ligę i wracaj z tej Japonii cały, zdrowy i ze złotym medalem na szyi - napisał przyjmujący reprezentacji Polski.

Sam Bednorz też zmienił klub, ale wewnątrz PlusLigi. Konkretnie Asseco Resovię Rzeszów na Projekt Warszawa. Do ligowych zmagań szybciej przystąpi właśnie przyjmujący. Warszawianie zagrają we wtorek 21 października u siebie z beniaminkiem InPost ChKS-em Chełm. Z kolei Huber i jego Nagoya zainaugurują sezon ligi japońskiej 25 października u siebie z JT Thunders.