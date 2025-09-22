Gwiazdor Turcji powiedział, co myśli o Polakach. "Uważam was za..."

Tegoroczny siatkarski mundial jest dla Turcji historyczny, bowiem pierwszy raz znalazła się w najlepszej ósemce turnieju. Sensacyjnie wygrała grupę, w której rozgromiła Japonię i Kanadę bez straty seta. W 1/8 finału pokonała Holandię 3:1.

Gwiazda Turcji o Polakach: "Uważam was za numer jeden"

W swoim pierwszym ćwierćfinale w historii Turcy zmierzą się z Polską, która chce odzyskać tytuł utracony na rzecz Włochów trzy lata temu. Tureccy siatkarze czują respekt. Mirza Lagumdzija, jeden z liderów Turcji, przekonuje, że dla jego zespołu to zaszczyt mierzyć się z aktualnie najlepszą drużyną świata, choć woleliby, by do meczu z Polakami doszło dopiero w finale.

- To będzie bardzo trudny mecz. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby na tym etapie turnieju to był inny rywal, a z Polską chętnie zagralibyśmy w finale, ale jest, jak jest. Nie możemy doczekać się tego meczu. Dlaczego mamy nie pokonać nawet Polski? Wiemy, że są najlepsi. Mamy dla nich pełen szacunek. Ale wyjdziemy po to, żeby ich pokonać - powiedział Lagumdzija w rozmowie z Interią.

- Bez wątpienia Polska jest jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. Ktoś powie numerem jeden, inny stwierdzi, że numerem dwa. Jeśli pytasz o moje zdanie, to uważam was za numer jeden - dodał.

Lagumdzija wskazał też dwóch naszych siatkarzy, którzy robią na nim największe wrażenie od dłuższego czasu. Bez wahania wymienił dwa nazwiska z grupy liderów polskiej kadry. - Leon. Od lat niszczy każdą ligę, w której zaczyna grać. Więc powiedzmy, jest najgroźniejszym rywalem. Ale są też inni, jak Fornal, czy jeden ze środkowych. To kompletna, bardzo dobra drużyna. Nie możemy się doczekać, żeby z nimi zagrać - przyznał turecki siatkarz.

Na tym turnieju Turcja pokazuje, że ma potencjał i możliwości, gra siatkówkę na poziomie czołówki. Cel minimum został już osiągnięty, ale czuć u Turków chęć ugrania znacznie więcej.

- Nigdy wcześniej nie dotarliśmy do ćwierćfinału. To był nasz cel. Od początku wiedzieliśmy, że możemy go osiągnąć. Wiedzieliśmy, że możemy pokonać każdego na swojej drodze. A teraz, kiedy osiągnęliśmy nasz cel, mówimy sobie: "Czemu nie pójść jeszcze dalej?". Trener Slobodan Kovac sprawił, że jesteśmy lepsi, nawet taktycznie i mentalnie. Pokazujemy, że mamy potencjał, by być jedną z najlepszych drużyn świata - ocenił Lagumdzija.

Mecz Polska - Turcja w środę o godzinie 14:00.

