Tak wygląda nowy ranking WTA. Kapitalne wieści dla Świątek!

Trzy - to liczba turniejów, które w tym sezonie wygrała Iga Świątek. Najpierw Polka triumfowała podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, potem był turniej w Cincinnati, a teraz wygrała w Seulu. Pierwszy set finału z Jekatieriną Aleksandrową zakończył się porażką 1:6 Świątek, ale potem wygrała dwa kolejne sety - 7:6 (3), 7:5 - i cały turniej WTA 500. - To był niesamowity tydzień. Nigdy tu nie byłam, więc doświadczenie tej świetnej atmosfery, wszystkiego w Korei było przyjemnością - mówiła Świątek po finale. Jak teraz wygląda ranking WTA po 25. turnieju wygranym przez Igę?

Tak wygląda sytuacja Świątek w rankingu WTA. Oddala się od Coco Gauff

Wygrana turnieju w Seulu oznacza, że Świątek może dopisać sobie do rankingu dodatkowe 500 punktów. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w Korei Południowej Iga miała zaledwie 59 pkt przewagi nad trzecią Coco Gauff. Teraz ta przewaga wynosi blisko 560 pkt, więc Świątek pozostanie na drugim miejscu przed zbliżającym się turniejem WTA 1000 w Pekinie.

To jest też o tyle istotna wiadomość, że Gauff będzie broniła 1000 punktów za wygrany turniej w Pekinie w zeszłym roku, więc Świątek może być pewna utrzymania drugiej pozycji w rankingu. W związku z tym, że Iga w zeszłym roku nie grała w Pekinie, to nie ma punktów do obrony. Z kolei Aryna Sabalenka, która dotarła do ćwierćfinału, musi bronić 215 pkt.

Aktualnie strata Świątek do Sabalenki wynosi blisko 2800 pkt. Zakładając scenariusz, że Sabalenka odpadnie w pierwszym meczu - przez co straci około 100 pkt - a Świątek wygra cały turniej, to przewaga Białorusinki może stopnieć do blisko 1670 pkt.

TOP 10 rankingu WTA po turnieju w Seulu:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 pkt

2. Iga Świątek (Polska) - 8433 pkt

3. Coco Gauff (USA) - 7873 pkt

4. Amanda Anisimova (USA) - 5109 pkt

5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793 pkt

6. Madison Keys (USA) - 4579 pkt

7. Jessica Pegula (USA) - 4383 pkt

8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng (Chiny) - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833 pkt

