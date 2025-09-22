Było już po meczu. To może być katastrofa dla Barcelony

FC Barcelona w niedzielnym meczu ligowym pokonała 3:0 Getafe po dwóch bramkach Ferrana Torresa oraz trafieniu Daniego Olmo. Mimo to nastroje w stolicy Katalonii nie są najlepsze, a to ze względu na sytuację jednego z piłkarzy.

FC Barcelona zaniepokojona. Chodzi o Fermina Lopeza

"Fermin Lopez odczuwa silny ból [...]. Andaluzyjczyk wywołał panikę po końcowym gwizdku, leżąc na murawie, trzymając się za pachwinę i tylną część lewej nogi" - zakomunikował kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

"W Barcelonie rozbrzmiały alarmy. Na Estadi Johan Cruyff panował spokój, aż do końcowego gwizdka, kiedy kamery telewizyjne skupiły się na Ferminie leżącym na murawie, wyraźnie cierpiącym z bólu. Zawodnik chwycił się za pachwinę oraz tył lewej nogi i ruszył w stronę tunelu, bardzo zdenerwowany" - tak opisano całą sytuację.

Fermin Lopez doznał urazu w meczu FC Barcelona - Getafe. "Z trudem wstał"

Jeszcze na boisku reprezentantowi Hiszpanii przyjrzał się klubowy lekarz Ricardo Pruna. W trakcie badania zawodnik "kręcił głową". A po tym, "jak z trudem wstał, Flick objął go i z opuszczoną głową (gracz - red.) wszedł do tunelu prowadzącego do szatni".

- Musimy (w poniedziałek - red.) przeprowadzić badania i wtedy zobaczymy. Czy mnie to martwi? Nie jestem pewien, jaka będzie diagnoza, zobaczymy. To nie jest łatwe także dla trenerów, gdy rozgrywamy mecze co trzy dni. (Przeciw Getafe - red.) wszystkim było trudno. Teraz trzeba skupić się na odpoczynku - tak niemiecki szkoleniowiec skomentował sytuację 22-latka.

Jak przypomniało "Mundo Deportivo", "to nie pierwszy raz, kiedy Andaluzyjczyk ma problemy z mięśniami". W poprzednim sezonie "doznał dwóch urazów mięśnia prostego uda, w obu nogach". Zatem może to być nawrót tamtych dolegliwości.

Od początku sezonu Fermin Lopez rozegrał pięć meczów dla FC Barcelony. Strzelił dwa gole, nie zanotował żadnej asysty. Jest jednym z czołowych zawodników Hansiego Flicka, więc jego brak może być bardzo odczuwalny.