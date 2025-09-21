Hiszpanie się nie certolą. Oto co po meczu napisali o Lewandowskim

W niedzielę Robert Lewandowski po raz pierwszy w tym sezonie La Liga znalazł się w wyjściowym składzie - w meczu z Getafe. Polak od początku miał jednak trudne zadanie. Był mocno pilnowany przez defensorów, przez co ciężko było mu wykreować groźną sytuację. W pierwszej połowie miał jeden celny strzał, ale bramkarz łatwo sobie z nim poradził. 37-latek miał też inne zadanie. Skupiał na sobie uwagę rywali, co dawało szanse kolegom z ofensywy. W pierwszej połowie skorzystał z niej m.in. Ferran Torres, zdobywca dwóch bramek.

Słaby występ Roberta Lewandowskiego. Media nie były dla niego zbyt przychylne

Po pierwszej partii media były dość podzielone, co do występu Lewandowskiego. "Mundo Deportivo" doceniło pracę Polaka, podkreślając, że "wykonał ruchy i podania, które otwierały korytarze dla kolegów z drużyny". Natomiast kataloński "Sport" zganił naszego rodaka, wystawiając mu najgorszą notę w zespole - "5" w 10-stopniowej skali. Pozostało więc liczyć, że w drugiej połowie napastnik się poprawi i zasłuży na lepsze recenzje. Czy tak się stało?

- Nie ma dzisiaj życia Lewandowski - mówili komentatorzy Eleven Sports 1. Rywale faulowali go na potęgę, tak więc wielu szans na zaprezentowanie umiejętności nie miał. A jeśli je miał, to często gubił piłkę i marnował okazje. Na przychylne recenzje nie mógł więc liczyć. Nie zyskał w oczach "Sportu", który znów wystawił mu "5", najsłabszą ocenę, nazywając go "rozstrojonym".

Nieco wyższą notę, bo "6", Polak otrzymał od eldesmarque.com. "Jeden z najsłabszych piłkarzy FC Barcelony w wygranym spotkaniu z Getafe. Polski napastnik nadal ma problemy ze zdobyciem gola" - czytamy. Jedynie "Mundo Deportivo", podobnie jak w pierwszej połowie, potrafiło znaleźć pozytywne określenie na grę naszego rodaka, nazywając go "solidarnym".

Kolejną szansę do gry Lewandowski będzie miał najpewniej już w czwartek 25 września. Tego dnia FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Oviedo. Początek o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.